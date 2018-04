'PDV turizmu i ugostiteljstvu IDS želi vratiti na 13 posto...'

IDS želi pokrenuti inicijativu vraćanja stope PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu sa sadašnjih 25 posto na nekadašnjih 13 posto i s tom temom će se ovih dana preko instituta pismenog saborskog pitanja obratiti ministru turizma i financija, najavio je gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji predsjednik te stranke Boris Miletić.

Miletić je ovu inicijativu najavio odgovarajući na pitanja vezana za temu manjka radnika u turizmu i njihovom mogućem uvozu iz Rumunjske ili Bugarske.

- Kad govorimo o ugostiteljstvu i turizmu, u vrijeme kad smo mi u IDS-u bili dio one Milanovićeve Vlade uspjeli smo se izboriti za smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu. Najprije smo to smanjili na 10 posto, pa smo onda to dignuli na 13 posto. Ovaj potez koji je ova Vlada napravila, da je dignula PDV u tim granama sa 13 na 25 posto upravo pokazuje da nikakvi efekti povećanog PDV nisu ostvareni da su se zaustavile i usporile investicije u turizmu i ugostiteljstvu i sa tako velikim nametom nije moguće radnicima podignuti plaće. I tu dolazimo do tog problema. Jer kada bi taj PDV bi u rangu nama konkurentnim zemljama u okruženju, tada bi sigurno i ugostitelji bili u mogućnosti ponuditi veće osobne dohotke djelatnicima kako ne bi morali odlaziti vani i zarađivati više za isti posao. Dakle, upozoravali smo ministra Marića da to ne čini, da se neće polučiti efekti koje je očekivao i danas to brojevi upravo potvrđuju i mislim da je vrijeme da opet razmislimo o vraćanju stope PDV u tim granama na staro. Zato sam proteklih dana radio na formulaciji teksta sa tim pitanjem ministrima Cappelliju i Mariću i do kraja tjedna ću im ih uputiti kako bi ih potaknuli na razmišljanje - kazao je Miletić u emisiji Veto.

Kako je naglasio, oni u IDS-u ne traže “nikakvu povlaštenu stopu, tražimo samo da naš turizam može konkurirati zemljama u okruženju”.

Na početku emisije Veto Miletić je kazao kako Bernardićevi napadi na IDS štete upravo njegovim biračima.

- Predsjednik SDP-a mora kritizirati ono što ova Vlada HDZ-a ne radi i što može biti bolje, a ne kritizirati nas. Malo je nelogično je da je išao protiv IDS-a ili Glasa koji su mu potencijalni koalicijski partneri. Možda je on malo želio skrenuti pažnju sa tema velike koalicije HDZ-a i SDP-a koja se i dalje spominje - kazao je Miletić koji tvrdi da se s Bernardićem nakon toga nije čuo.

- IDS-u stranke desnice nisu prihvatljive, s njima nikad nismo i nećemo ići i nama su prihvatljive stranke liberalnog smjera i desnog centra. Mislim da bi SDP-u bilo dobro da se konsolidira unutar svojih redova jer to i ovoj zemlji treba, jedan balans ljevice i desnice - kazao je Miletić.

Budućnost IDS-a je očito Amsterdamska koalicija.

- Mi smo krenuli graditi jednu našu platformu na temeljima lijevih liberalnih vrijednosti. Mi gradimo zajedničku platformu na jednom sadržaju i s Mrak Taritaš i Marijanom Puljak imamo razgovore na jednakim razinama bez postavljanja da je netko veći ili manji - kazao je Miletić.

Na pitanje ima li mjesta u toj Amsterdamskoj koaliciji za HSS, Miletić je diplomatski odgovorio kako su oni svojedobno bili dio one Porečke kolacije 2000. koja je imala slične vrijednosti.

- Najprije moramo mi moramo postići sporazum između naših triju stranaka, IDS-a, Glasa i Pametnog, a onda moramo ispoštovati stranačka tijela koja će odlučiti o tim sporazumima. Nakon toga mi možemo razgovarati tko je nama sve prihvatljiv. Ja ne vidim neki veliki problem u suradnji s HSS-om, međutim kad govorimo o koaliranju, za IDS taj koalicijski sporazum trebaju odobriti tijela stranke, a kad govorimo o novim članovima, o bilo kojem potencijalnom potrebno je konsenzualno dogovoriti - kazao je Miletić.