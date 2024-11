Peđa Grbin: Čuju se glasine da većina u Ustavnom sudu planira produljiti mandat. Skandalozno

Za 10 dana istječe rok za izbor novih ustavnih sudaca, no, osim prvog sastanka vladajućih i lijevo-liberalne oporbe tehničke prirode, nastavak pregovora još nije sazvan, a oporbeni pregovarač Peđa Grbin (SDP) poručuje da 'HDZ ili je nesposoban ili namjerno opstruira izbor ustavnih sudaca'.

Premda rok za izbor novih deset sudaca Ustavnog suda istječe za deset dana, pregovori između HDZ-a i lijevo-liberalne oporbe nisu se pomaknuli od prvog sastanka tehničke naravi, održanog prošli utorak, nova runda pregovora nije zakazana premda je bilo najavljeno da će se ponovno sastati do kraja prošlog tjedna.

Na prvom su se sastanku definirali tehnički detalji oko izbora između 62 kandidata, s naglaskom na razgovoru o razgovoru o prihvatljivim kandidatima, ali i modelu eliminacije kandidata koji nisu prihvatljivi jednoj od strana dok o konkretnim imenima još nije bilo riječi.

Oporbenjaci su neugodno iznenađeni zastojem u pregovorima, a jedan od pregovarača, SDP-ov Peđa Grbin za Hinu je kazao da su u 'HDZ-u ili nesposobni ili namjerno opstruiraju izbor ustavnih sudaca'.

- Inicijativa je na vladajućoj većini kojima smo jasno dali do znanje da se očekuje da jasno kažu kako su se 'zbrojili'. U ovom trenutku ne mogu znati radi li se samo o nesposobnosti i neodgovornosti ili o pokušaju opstrukcije - rekao je.

Ustavne suce trebamo izabrati u roku od deset dana, i to je još uvijek moguće, ali sa svakim danom postaje sve teže, napomenuo je, naglasivši da, ako do toga ipak ne dođe, doći ćemo u situaciju u kojoj se Hrvatska još uvijek nije našla, sa svim posljedicama koje iz toga mogu proizaći. To će značiti, pojašnjava, da nećemo imati tijelo koje odlučuje o brojnim situacijama, među ostalim, od zaštite ljudskih prava, ocjene ustavnosti zakona, nadgledanja zakonitosti izbora i drugih.

- Ako nas u idućih nekoliko dana ne pozovu na pregovore, definirat ćemo naše iduće poteze. Čak se čuju i glasine da si sadašnja većina u Ustavnom sudu planira produljiti mandat, što bi bilo skandalozno i bez ikakvog utemeljenja u Ustavu - upozorava Grbin, koji sugerira da se o tome pita predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića.

Po njegovu mišljenju, HDZ namjerno opstruira izbor ustavnih sudaca zato što im odgovara sadašnji sastav Ustavnog suda i, naglašava, HDZ zna da za sebe bolji sastav USUD-a od trenutačnog ne mogu dobiti.

HDZ-ov glavni pregovarač i predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica na pozive i poruke nije odgovarao tako da nismo mogli čuti planove i namjere vladajućih vezano uz izbor ustavnih sudaca.

Za izbor ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina u Saboru, odnosno 101 glas, a o svakom od predloženih kandidata zastupnici glasaju pojedinačno. Suci Ustavnog suda biraju se na mandat od osam godina.