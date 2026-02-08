Obavijesti

Peđa Grbin na jedan dan postao lik iz Harryja Pottera: 'Pa tko bi drugi mogao biti nego Hagrid'

Peđa Grbin na jedan dan postao lik iz Harryja Pottera: 'Pa tko bi drugi mogao biti nego Hagrid'
Foto: Sasa Miljevic

Iza ogromne brade u maškaranoj povorci u Puli "sakrio" se najviši političar svijeta, Peđa Grbin. Spremno je ušao u kostim Hagrida, nježnog diva.

U sklopu pulske karnevalske povorke proteklu subotu, veliku pažnju privukao je maskirani pulski gradonačelnik, Peđa Grbin. Grbin se spremno pridružio karnevalskom duhu i oduševio sve okupljene.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Sakrio" se gradonačelnik iza ogromne brade, maskiravši se u Hagrida, lika iz Harryja Pottera, ali su ga zbog njegove visine i građe mještani vrlo brzo prepoznali. Grbin nam je rekao da maskembal organizira Turistička zajednica uz potporu Grada Pule.

Pula: 10. maškarana pulska povorka
Foto: Sasa Miljevic

- Pa logično je onda da i ja kao gradonačelnik budem u povorci. Maskirao sam se u Hagrida jer je to odličan lik. Tko bi mogao drugi biti nego pola čovjek, pola div. Hagrid je super junak koji je ogroman i nevjerojatno snažan - rekao nam je Peđa zašto se baš maskirao u tog lika. Dodao je Peđa da je njegov maskirani "alias" dobrodušan, odan i zaštitnički nastrojen.

Pula: 10. maškarana pulska povorka
Foto: Sasa Miljevic

- On se aktivno borio protiv Voldemorta. Dakle junak. Kostim su napravili članovi maškarane skupine Veli Vrh-Valmade u Puli i ja im se zahvaljujem na tome - dodao je. Pulski politički "titan" najviši je političar svijeta sa nevjerojatnih 210 centimetara visine, a ni broj obuće koju nosi, 51 nije baš lako naći. Pa je, kako se priča, i logično da je Grbin u maškaranoj povorci bio div. Na pitanje gdje onda uspije pronaći broj cipela od pola metra kazao je:

- Nisam siguran da i jedna hrvatska firma može napraviti cipele za mene - odao je, pa je logično da obuću traži po bespućima interneta.

