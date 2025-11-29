Obavijesti

NEPREPOZNATLJIV

NEPREPOZNATLJIV

Peđa Grbin obrijao bradu! Tko bi ga prepoznao? 'Kao dječarac'
Peđa je u ovoj akciji sudjelovao i prošle godine. Tada je 30-ak barbera iz Hrvatske humanitarno brijalo  brade i brkove onima koji su se prijavili na aukciju te licitaciju

Prije i poslije. Jer brada će narasti, ali muda neće!, poručio je Peđa Grbin nakon što je sudjelovao u humanitarnoj akciji 'Bradata aukcija'.

Na društvenim mrežama pohvalio se fotografijama s kojima je iznenadio pratitelje. Jedna je bila prije, a druga nakon brijanja.

"Odlično ti izgleda", "Kao dječarac", "Ko tinejdžer si", samo je dio komentara pratitelja.

Peđa je u ovoj akciji sudjelovao i prošle godine. Tada je 30-ak barbera iz Hrvatske humanitarno brijalo  brade i brkove onima koji su se prijavili na aukciju te licitaciju.

Svoju bradu i brkove u Puli su tada obrijali saborski zastupnik Peđa Grbin, chef David Skoko i gradonačelnik Pule Filip Zoričić

