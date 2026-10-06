Pedijatrica za 24sata o BCG cjepivu: 'Ne znamo ni za jedan slučaj reakcije na to cjepivo'

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obustavila je distribuciju i primjenu BCG cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. nakon što su tijekom 2026. godine prijavljene četiri sumnje na osteitis/osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivom kod male djece. Sva djeca bila su cijepljena tijekom 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača.

Pedijatrica dr. Ilonka Artuković za 24sata kaže kako iz svoje prakse ne zna ni za jedan slučaj ozbiljne reakcije na BCG cjepivo.

- Mi s prve linije ne znamo ni za jedan slučaj reakcije na BCG cjepivo. Nikad problema s cjepivima nismo imali, nikakvu reakciju nismo imali niti je itko prijavio problem s cjepivom. Ne znam ni za jedan slučaj kod nas, nismo imali nikakve pojave osteomijelitisa - rekla je za 24sata dr. Artuković.

Dodaje kako su pedijatri o cijeloj situaciji zasad nedovoljno informirani te da se liječnici na terenu već pripremaju na velik broj pitanja zabrinutih roditelja.

- Treba pitati HZJZ i druge nadležne. Mi na prvoj liniji ne znamo ni za jedan slučaj pojave osteomijelitisa. Sad ćemo biti izloženi upitima. Iz prakse, koliko vidim, nitko nije imao problema s BCG-om. U velikom sam kontaktu s kolegama i u WhatsApp grupi nas je 160 pedijatara, a javljaju se i kolege koji kažu da nitko nije imao takav slučaj - kaže pedijatrica.

BCG cjepivo djeca u Hrvatskoj, kaže nam, primaju u rodilištima, a upravo će obustava njegove primjene otvoriti brojna pitanja među roditeljima.

- Djeca redovito dolaze cijepljena. Nama je ovo strašan teret jer smo se nakon Covida toliko mučili da stvari stavimo pod kontrolu zbog cijepljenja i da se djeca cijepe. Čak smo nakon meningitisa imali navalu na cjepiva. Sad će opet biti drama - kaže dr. Artuković.

Osteitis odnosno osteomijelitis nakon BCG cjepiva vrlo je rijetka nuspojava. HZJZ navodi da u posljednjih desetak godina u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan takav slučaj, zbog čega su četiri sumnje u jednoj godini neočekivano visoka učestalost.

Tijekom razdoblja u kojem su bile u upotrebi dvije predmetne serije cjepiva primijenjeno je oko 60.000 doza. Cjepiva su pritom davana u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manja vjerojatnost da se radi o pogrešci prilikom samog cijepljenja.

Zbog učestalosti osteitisa/osteomijelitisa koja je znatno viša od dosad poznate i očekivane učestalosti, HALMED je zatražio obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrde mogući razlozi povećane učestalosti nuspojave.

'Roditelji ne trebaju paničariti'

HZJZ naglašava da djeca koja su već primila predmetno cjepivo, a osjećaju se dobro i nemaju nikakve simptome, ne trebaju poduzimati posebne mjere. Ne trebaju ići niti na preventivno rendgensko snimanje, ultrazvuk, magnetsku rezonanciju ili druge dijagnostičke pretrage.

Roditelji, dodaju, trebaju obratiti pozornost na dugotrajniju ili postupnu pojavu otekline u području kosti ili zgloba, bolnost ili osjetljivost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Bolest obično nije praćena visokom temperaturom niti izraženim općim simptomima.

Ako se pojavi neki od tih simptoma, potrebno je, navode, javiti se pedijatru i naglasiti da je dijete primilo BCG cjepivo. Liječnik će procijeniti treba li provesti daljnju dijagnostičku obradu.

BCG osteitis odnosno osteomijelitis može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja. U prosjeku prvi simptomi počinju oko godinu dana nakon cijepljenja, ali se bolest u početku često ne prepozna.

Riječ je, navode, o bolesti koja napreduje polako. Najčešći znakovi su lokalizirana oteklina, osjetljivost na dodir ili šepanje, koji se postupno pogoršavaju tijekom tjedana i mjeseci. Ako se bolest ne prepozna i ne liječi na vrijeme, može doći do trajnih promjena na kosti, poput prestanka njezina rasta, ograničenja pokretljivosti zgloba ili deformiteta kralježnice.

Dobra je vijest da se bolest uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a ponekad je potreban i manji kirurški zahvat. Ako se otkrije i liječi u ranoj fazi, zahvaćena kost može se u potpunosti oporaviti bez trajnih posljedica.

U rodilištima se BCG zasad neće davati

HZJZ navodi da Hrvatska trenutačno nema drugo BCG cjepivo koje bi se moglo primjenjivati novorođenčadi.

To znači da se do daljnjega djeca neće cijepiti BCG-om u rodilištima. Ako bude moguće nastaviti cijepljenje postojećim cjepivom ili se osigura drugo, nadležni će o tome pravodobno obavijestiti javnost.

Iz HZJZ-a pritom poručuju da zdravlje djece nije ugroženo samom obustavom BCG cijepljenja. Osnovna svrha tog cjepiva je spriječiti najteže, diseminirane oblike tuberkuloze kod djece, poput milijarne tuberkuloze i tuberkuloznog meningitisa.

No Hrvatska već dulje vrijeme ima vrlo nizak rizik od tuberkuloze u male djece. Od 2017. godine Hrvatska je zemlja niske incidencije tuberkuloze, s manje od deset oboljelih na 100.000 stanovnika.

Prema podacima HZJZ-a, od 2011. do 2025. godine zabilježeno je ukupno 5508 oboljelih od tuberkuloze. Samo 0,4 posto, odnosno 21 prijavljeni slučaj, činila su djeca mlađa od pet godina. U tom razdoblju nije zabilježen niti jedan slučaj tuberkuloznog meningitisa kod djece i adolescenata.

'BCG je bilo cjepivo koje je bilo super'

Pedijatrica Artuković kaže da su iskustva liječnika na terenu dosad bila vrlo dobra.

- Ogroman broj djece primio je to cjepivo i nije imao nikakvih problema. To je cjepivo koje je bilo super. Zadnjih deset do 15 godina nismo imali nikakve reakcije - kaže dr. Artuković.

Dodaje kako liječnici sada očekuju velik broj pitanja roditelja.

- Osteomijelitis je rijetka bolest. Dijete koje je već cijepljeno, a nema nikakve simptome, ne znači da će razviti bolest. Mi nismo imali iskustva s njom. Ono što mogu reći je da ne znam ni za jedan takav slučaj kod nas - zaključuje pedijatrica za 24sata.