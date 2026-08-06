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PRIMIJETIO GA ZAŠTITAR

Pedofil iz Italije snimao golu djecu u Istri! Uhitili su ga

Piše Ivan Štengl,
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Pedofil iz Italije snimao golu djecu u Istri! Uhitili su ga
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.

Istarska policija dovršila je istragu nad 45-godišnjim Talijanom kojeg sumnjiče da je neovlašteno snimao mobitelom djecu u jednom turističkom objektu.

- Naime, 4. kolovoza oko 17,30 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao talijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja - navode.

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Pedofil iz Slovačke fotografirao golu djecu u Istri! Uhvaćen je. U naočalama je imao kameru...

Osumnjičeni je 5. kolovoza uz kaznenu prijavu priveden u pritvor.

 Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192. 

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