Pedofil iz Italije snimao golu djecu u Istri! Uhitili su ga

Istarska policija dovršila je istragu nad 45-godišnjim Talijanom kojeg sumnjiče da je neovlašteno snimao mobitelom djecu u jednom turističkom objektu.

- Naime, 4. kolovoza oko 17,30 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao talijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja - navode.

Osumnjičeni je 5. kolovoza uz kaznenu prijavu priveden u pritvor.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.