Pedofila su poslali u zatvor 10. studenog: Nisu znali da je u BiH dok nije uhićen zbog silovanja

Nakon što je Provjereno objavilo da je Senad Mustedanagić, višestruko osuđivani pedofil unatoč presudi mjesecima slobodno šetao Cazinom, kako je tako nešto moguće pitali smo Kantonalni sud u Bihaću, koji mu je i izrekao osam godina zatvora zbog silovanja dječaka.

Sve je počelo 2008. u Cazinu kada je Mustedanagić silovao 14-godišnjeg dječaka, sina svojih prijatelja. Prije podizanja optužnice bježi u Zagreb, a kantonalni sud u Bihaću u svibnju 2009. izdaje naredbu za raspisivanjem međunarodne tjeralice nakon što je protiv njega potvrđena optužnica za silovanje maloljetnika u stjecaju. tad je već bio nedostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, jer je pobjegao u Hrvatsku.

U Zagrebu čini ista djela nad dvojicom dječaka tad u dobi od 12 i 15 godina. U Hrvatskoj je 2010. osuđen na 16 godina zatvora, koja je preinačena presudom Vrhovnog suda kojom mu je kazna smanjena na 13 godina zatvora, a koju je i izdržavao u Kaznionici Lepoglava.

- Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je donijelo rješenje od 04.12.2014. godine kojim se dopušta privremeno izručenje optuženog Senada Mustedanagića do okončanja postupka, a temeljem kojeg rješenja su nadležna pravosudna tijela Bosne i Hercegovine bila dužna vratiti optuženog u R. Hrvatsku nakon okončanja postupka, odnosno pravomoćnosti presude u ovom predmetu - kažu s Kantonalnog suda u Bihaću.

Sud u Bihaću je prvom presudom iz srpnja 2015. Senada Mustedanagića osudio na 12 godina zatvora zbog produljenog kaznenog djela silovanja maloljetnika. Vrhovni sud Federacije BiH je godinu kasnije prihvatila njegovu žalbu te ukinula prvostupanjsku presudu i vratila slučaj na ponovno suđenje.

U drugom suđenju Kantonalni sud u Bihaću Senada je u lipnju 2016. osudio na 8 godina zatvora, a presudu je potvrdio Vrhovni sud FBiH u prosincu 2016., te je 18.01.2017. on poslan na izdržavanje kazne u Kazneno popravni zavod Zenica.

Kako je sud u Bihaću rješenjem hrvatskog Ministarstva pravosuđa bio dužan vratiti Senada po okončanju kaznenog postupka u BiH, akt kojim ga se upućuje u Zenicu su stavili van snage te ga izručili, odnosno vratili nazad pravosudnim organima Hrvatske, gdje je nastavio služiti 13 godina na koje je ovdje osuđen.

- Ovaj sud nije obaviješten od pravosudnih organa Hrvatske da je osuđeni Senad Mustedanagić izdržao u potpunosti ili djelomično zatvorsku kaznu na koju je osuđen, niti je bio upoznat sa činjenicom da se osuđeni Senad Mustedanagić nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, sve do posljednjih događanja u Velikoj Kladuši, kada mu je odlukom Općinskog suda u Velikoj Kladuši i određen pritvor zbog osnovane sumnje da je počinio novo kazneno djelo - odgovaraju iz bihaćkog suda, no ne pojašnjavaju zbog čega su smatrali da će ih hrvatski pravosudni organi izvijestiti o završetku izdržavanja kazne ako to od njih nitko nije zatražio.

Čim su saznali da je opet u pritvoru Kantonalni sud u Bihaću je 10 studenog zatražio izvršenje 8-godišnje zatvorske kazne.

Podsjetimo, Mustedanagić je protjeran u BiH nakon što je u ožujku izdržao kaznu u Hrvatskoj. I umjesto da završi iza rešetaka, mjesecima je živio posve normalno. Izvadio je dokumente i zaposlio se. Sve dok nije uhićen zbog sumnje da je ponovio isto kazneno djelo.

O opasnom predatoru pisali smo 2010., kad se doznalo da se pod lažnim imenom zaposlio kao trener u jednom sportskom kubu u Zagrebu. Mjesecima se trudio izgraditi odnos povjerenja između djece i njihovih roditelja, kojima se predstavljao kao Senad Horvat. Dvojicu dječaka tad u dobi od 12 i 15 godina silovao je u listopadu i prosincu 2009. Jednoga je pri tome i snimao. Zastrašivao ih je prijetnjama da će završiti u domu, a njihovi roditelji u zatvoru. Osudili su ga na 16 godina zatvora.