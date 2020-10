Pedofilu 600 godina zatvora: Djecu mlađu od 5 godina prisilio je da snimaju pornografiju

Amerikanac je osuđen jer je dvoje djece, mlađe od pet godina, prisilio da snimaju pornografske sadržaje. Tužitelji su rekli da je malenima 'oteo njihovo djetinjstvo'

<p>Matthew Miller (32) počeo je zlostavljati dječicu kada im je bilo tek četiri godine, a napastovanje je trajalo od 2014. do 2019. godine.</p><p>- Miller je osuđen na 600 godina zatvora jer je dvoje maloljetne djece prisiljavao da snimaju dječju pornografiju. On im je oteo njihovo djetinjstvo - stoji u izjavi suda nakon presude, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/paedophile-32-jailed-600-years-22785154" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>Zatvoren je u zatvoru u Tuscaloosi u Alabami.</p><p>Uhićen je u veljači prošle godine, nakon što je policija došla u njegov dom u Cottondaleu zbog prijave za seksualno zlostavljanje djeteta. Pronašli su 102 pornografske slike s djecom koje je on snimio.</p><p>Priznao je krivnju u rujnu 2019..</p><p>- Zločini za koje je Miller priznao krivnju nisu samo uznemirujući, oni su poremećeni i svojim je ponašanjem toj dječici oteo njihovo djetinjstvo - rekao je agent FBI-ja Johnnie Sharp.</p>