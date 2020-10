Zavadlav se na suđenju pojavio s neobičnim nakitom, odvjetnik tvrdi da to nije ni primijetio...

<p>- Nakon provedenog vještačenja potpuno smo isključili mogućnost da je Filip Zavadlav neubrojiv. Tempore criminis je bio smanjene mogućnosti shvaćanja značenja svog postupanja, procijenili smo da je bio smanjeno ubrojiv. Temeljem svega, zaključili smo da se radilo o smanjenoj ubrojivosti u bitnom. - vrlo odlučan, reklo bi se “iron clad” zaključak Forenzičkog tima iz Klinike za psihijatriju na Vrapču, iznio je u petak na suđenju za trostruko teško ubojstvo dr. Goran Arbanas u ime tima. Također je dodao kako Zavadlav ne boluje od psihijatrijskih bolesti (pa mu ne treba niti određivati psihijatrijsko liječenje u sklopu presude), a “varoški masakr” je počinio u “stanju akutne reakcije na stres”.</p><p>Uzalud je bio sav trud odvjetnika Branka Šerića, svi pokušaji, a bilo ih je prilično, da nekako poljulja stav liječnika i izjednači laički termin “pukao je” s “neubrojivošću”.</p><p>- Ima li nekog u državi tko može reći zašto je pucao iz kalašnjikova?! To je ključno pitanje ovoga procesa, pravo je pitanje što je njemu u glavi... - pomalo se i uzrujao Šerić na stav liječnika. Psihijatar iz tima Romel Krajačić samo je konstatirao kako je “pitanje motiva za sud”, a da Zavadlav ima kombinirani poremećaj ličnosti. Takav stav vještaka ponukao je odvjetnika Šerića da najavi kako će u nastavku suđenja, koje je zakazano za kraj studenoga, njegov branjenik možda iznositi obranu i da bi nakon toga mogao zatražiti dopunu vještačenja. No, unatoč svemu, čini se da je i odvjetnik Branko Šerić svjestan kako neće “izvući” Filipa Zavadlava na neubrojivost, nego će pokušati smanjiti sankciju, i to na dva načina: osporiti optužnicu s “teškim” ubojstvima (iz osvete, za što može dobiti do 50 godina zatvora) i prikazati zločin kao “obična” ubojstva, a potom tražiti niže kazne zbog Zavadlavove smanjene ubrojivosti...</p><p>A upravo o mentalnom stanju optuženog govorila je njegova prijateljica tijekom istrage.</p><p>- Rekao je da ga je cura ostavila, da se mora naspavati. Smršavio je do neprepoznatljivosti.</p><p>- Sve je gotovo, sve je propalo. Nemam zašto živjeti, propucat ću se, objesit ću se na Marjanu - govorio je Izabeli A. na dan zločina, nekoliko sati ranije.</p><h2>Prsten na ruci</h2><p>Fotoreporteri su zabilježili kako je Zavadlav na suđenju nosio i veliki prsten s nepoznatim simbolom. Javili smo se Šeriću i upitali ga zna li što taj prsten predstavlja, ali on nam je rekao da ga nije vidio i pretpostavlja da ga je Filip u nekom trenutku skinuo.</p><p>Dok je cijeli Split pa i Hrvatska pratila tragične događaje iz Varoša tog popodneva 11. siječnja, nesuđena četvrta žrtva Filipa Zavadlava je spavala. Onda se Jerko Malvasija otišao tuširati, nesvjestan da mu mobitel neprestano zvoni...</p><p>- Vidio sam poruku “počivaj u miru, brate”, druge slične poruke, puste pozive prijatelja. Tek sam kasnije shvatio što se događa, da je u Varošu opsadno stanje, policajac je oružjem prijetio bratu i ocu koji su me nazvali, ništa mi nije bilo jasno jer ništa nisam učinio. Poslije sam otišao u Prvu postaju kod načelnika Bobana, tamo sam vidio Stanislava, ponudili su mi zaštitu. Odbio sam, nemam se čega i koga bojati. Sve to skupa nema veze sa životom, nikad nisam vidio Filipa Zavadlava, poznavao sam samo Stanu. Godinama sam bio u zatvoru do lipnja 2019. pa onda imao prometnu nesreću... - kazao je Jerko Malvasija tijekom istrage o svojim vezama s cijelim slučajem.</p><p>Pročitan je iskaz i autora videa na kojem se vidi Zavadlav kako šeta s Kalašnjikovim. Osim što je gotovo trenutno postao viralan, policiji je bio jedan od ključnih elemenata za identifikaciju počinitelja. “Išao sam kod susjeda po alat kad je na metar od mene prošao mladić u crnom, s torbom I Kalašnjikovim u lijevoj ruci. Pogledali smo se, učinio mi se Stanislav Zavadlav kojeg poznajem, ali onda sam shvatio da nije on. Produžio je, a ja sam snimio video i poslao bratu i dvojici, trojici prijatelja. Ubrzo se vratio, prošao niz Kamenitu...” - kazao je Marin Pavić.</p><p>Toni Dobrošević vozio je Hyundai Matrixa sa sestrom i majkom kad su motor automobila pogodila streljiva. “Vidio sam momka koji je pao s motora, a druga osoba je bila na jedno 50-ak metara i udaljavala se. Da su meci išli malo više, nastradali bi svi u autu...” - kazao je svjedok.</p><p>Mora se spomenuti zabranjeno pitanje odvjetnika Željka Lubine, koji zastupa majku ubijenog muškarca. S obzirom na mišljenje vještaka kako Filip Zavadlav nije opasan, htio je znati odvjetnik Lubina zašto se optuženi dovodi (i tako prati suđenje) u lisičinama? Branitelj Šerić se zahvalio na brizi za klijenta, odjednom je “živnuo” i Filip Zavadlav koji je pokazao palac gore odvjetniku Lubini, pokušao je potom i on potaknuti raspravu o tom pitanju, no sutkinja Višnja Strinić otklonila je raspravu, rekavši kako je riječ o sigurnosnoj procjeni pravosudne policije...</p><p> </p>