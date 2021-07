Pelješki most godinama je bio HDZ-ova predizborna maskota. Zatim se pretvorio u HDZ-ovu sramotu. A sada postaje HDZ-ova prćija.

Dva puta Ivo Sanader otvarao je radove na Pelješkom mostu, treći puta uoči parlamentarnih izbora 2011. godine premijerka Jadranka Kosor najavila je nastavak gradnje tog mosta, nakon toga pisalo se o kriminalno lošem poslu jer su Hrvatske ceste na propali projekt ulupale 175 kuna državnog novca, bio je to simbol HDZ-ove manipulacije i korupcije, a sada Andrej Plenković svojata Pelješki most kao svoje vlasništvo.

Najavio je jučer kako na proslavu dovršetka mosta neće biti pozvan Zoran Milanović, sarkastično dodajući kako će iduće godine na otvorenje biti svi tamo, "i oni koji su podržavali projekt, i onih koji nisu".

Prisvajanje zasluga

Ministar prometa Oleg Butković poručio je kako će na otvorenje "zvati zaista ljude koji su najviše zaslužni za gradnju Pelješkog mosta". Na pitanje novinarke N1 zar Milanović to nije bio, Butković je odgovorio: "Činjenica je da je u vrijeme dok je gospodin Milanović bio predsjednik Vlade bilo određenih stavova da ne treba ni graditi, ali to sada više nije bitno".

Iako je HDZ-u to očito bitno.

HDZ-u je bitno prisvojiti zasluge za svaki uspjeh ili ostvarenje, radilo se o osamostaljivanju, Domovinskom ratu ili Pelješkom mostu. HDZ će određivati koga će zvati na otvaranje mosta, on će suditi o tome tko je zaslužan za taj most i HDZ će raditi na tome da Pelješki most ponovno učini svojom stranačkom maskotom.

Bez HDZ-ovih zasluga

Međutim, ne samo da Pelješki most nije bila HDZ-ova ideja, već prvotno ideja SDP-ova župana Dubrovačko-neretvanske županije Ivana Šprlje još iz 2000. godine, i ne samo da je taj most bio HDZ-ova sramota koje se pretvorila u simbol obmane i prevare, već ni njegova izgradnja nije samo HDZ-ova zasluga.

Suprotno svemu što Plenković i njegovi ministri sada govore, Zoran Milanović i njegova Vlada doista su - nakon početnog kalkuliranja o jeftinijem povezivanju Hrvatske putem cestovnog koridora - udarili temelje financiranju tog projekta putem EU fondova.

Pune tri godine mandata Milanovićeve vlade izvodile su se studije izvedivosti iz čega je zaključeno da je najbolje rješenje izgradnja Pelješkog mosta. Zahvaljujući tome Plenkovićeva vlada dobila je 2017. godine zeleno svjetlo Europske komisije o sufinanciranju gradnje Pelješkog mosta u 85-postotnom omjeru ukupnih troškova.

HDZ se, dakle, time sada hvali, premda to nije bila njegova ideja, nije bila njegova financijska konstrukcija, niti su bili njegovi konstruktori. Uostalom, taj most je podignut kao granica Europske unije.

Osobni kapric

To je nešto čega se HDZ, bez obzira tko se nalazio na njegovu čelu, nikada neće riješiti. Prisvajanje čak i onih zasluga koje mu ne pripadaju njegov je zaštitni znak, kao i određivanje tko uopće smije s HDZ-om dijeliti zasluge za neki projekt.

Milanović je kao premijer na početku bio protiv Pelješkog mosta, jer je to bio simbol HDZ-ovih promašaja i manipulacija, pa i financijske štete. No kasnije se priklonio ideji izgradnje tog mosta, čemu je uvelike pridonio i ulazak Hrvatske u EU. Plenković, međutim, koristi čak i Pelješki most kao sredstvo osobnog obračuna s predsjednikom države, kao svoj sitni kapric i osvetu, kao ljubomorno nabijanje na nos svima kako HDZ na svoju privatnu zabavu neće zvati one koji mu nisu simpatični.

Mogao bi onda zvati Ivu Sanadera koji je dvaput otvarao gradnju mosta.

A sigurno bi svoje mjesto, po Plenkovićevim kriterijima, imala Jadranka Kosor koja je završetkom pregovora s EU omogućila Plenkoviću da europskim novcem plati izgradnju tog mosta.

HDZ-ov dernek

Ne treba zaboraviti ni da je dobar dio hrvatske javnosti proteklih desetak godina bio protiv Pelješkog mosta, barem onog s kojim se nabacivao HDZ, pa se opet jednim dijelom iz njihovih džepova financira taj projekt. Oni su svakako zaslužniji za taj most od Plenkovića i HDZ-a.

Tko zna, možda HDZ uvede propusnice tko se zaslužuje voziti Pelješkim mostom. Koji još uvijek ne vodi nikuda.

Ovakvim ponašanjem, svojatanjem i uzurpiranjem, HDZ ponovno i uporno kontaminira nacionalne projekte i stigmatizira uspjehe oko kojih bi se trebalo ujediniti hrvatsko društvo. Mostovi u pravilu spajaju. U HDZ-ovu scenariju oni - razdvajaju.

I umjesto slavlja, dobit ćemo HDZ-ov dernek.

A nakon Sanaderove maskote dobit ćemo Plenkovićevu prćiju.