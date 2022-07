'Pelješkim mostom prošlo je već više od 1500 vozila. Svima je to novo, a neki rade opasne stvari'

Uz vatromet i Neveru je u utorak navečer svečano otvoren Pelješki most, a za promet se otvorio oko 1 sat ujutro. Voditelj odjela za promet HC-a Slaviša Babić otkrio je za N1 kako je mostom ranije prošlo već oko 1500 vozila, a 500 samo u zadnjih sat vremena.

Kako kaže, dio putnika je vjerojatno samo radoznao i želi vidjeti most, ali je istaknuo kako se čak i ne radi o tolikoj količini prometa jer po državnoj cesti D8 ljeti vozi i preko 15.000 vozila prema Neumu.

- Očekujem danas desetak tisuća vozila, ali udarni vikend je pred nama, možda i 12 do 15 tisuća vozila za vikend - rekao je.

- Sve je novo. Ljudi se tek snalaze, posebno vozači. Neki nažalost koriste i zaustavnu traku za kretanje. Apeliram da je ne koriste. Neki staju da bi se fotografirali, to je iznimno opasno. Ljudi koriste most za pješačenje, moram reći da je most namijenjen isključivo za motorna vozila, ne za pješake ni za bicikliste - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Pelješki most

Babić je istaknuo i da je trenutno zabranjen dio prometa za teretna vozila. Ipak, sva teretna vozila preko 7,5 t koja imaju isporuke na Pelješcu, Korčuli, mogu prometovati i mostom i pristupnim cestama, ali ona koja su samo u tranzitu, ne mogu. Apelirao je i na vozače da poštuju ograničenje brzine.

Najčitaniji članci