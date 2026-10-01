Penava: Bez legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva, BiH je nestabilna i nepravedna

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je u četvrtak, govoreći o predstojećim izborima u BiH, da bez legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva i bez institucija u kojima hrvatski narod sam bira svoje predstavnike, Bosna i Hercegovina ostaje nestabilna i nepravedna.

Podsjećajući kako se u nedjelju održavaju izbori u BiH, rekao je kako je upravo DP 'izborio donošenje Rezolucije da se glas hrvatskog naroda u BiH više nikada ne može ignorirati niti marginalizirati'.

"Republika Hrvatska ima ustavnu obvezu i moralnu odgovornost prema Hrvatima u BiH, ali i odgovornost prema BiH kao prijateljskoj i susjednoj zemlji s kojom smo dijelili sudbinu, pa i u vrijeme velikosrpske agresije“, poručio je Penava na konferenciji za novinare. Dodao je i kako 'hrvatska izborna jedinica nije nikakvo razbijanje BiH, nego osiguranje da Hrvati u BiH ne budu građani drugog reda i da Predsjedništvo odražava ustavnu stvarnost – tri konstitutivna naroda'.

Hrvatska, ističe, kao članica EU i NATO-a, ima odgovornost pomoći da se stvari u BiH pomaknu s mjesta, ali to ne može biti na štetu političkih prava hrvatskog naroda.

Poručio je i da Rezolucija Hrvatskog sabora 'nije papir za jedan dan, nego dokument koji Hrvatsku obvezuje i ozbiljan alat za njezinu diplomatsko-konzularnu mrežu'.

„DP inzistirat će da se svaka buduća hrvatska vlada u Bruxellesu, Washingtonu i svim međunarodnim forumima poziva na ovu Rezoluciju“, istaknuo je.

Osvrnuo se i na razdoblje nakon donošenja Rezolucije, kada su aktivnosti na toj temi bile nešto manje intenzivne, istaknuvši kako je razlog tome bila želja da se pred izbore ne podižu dodatne političke tenzije.

„Znali smo i tada, a sada će to vidjeti i drugi, da ova Rezolucija nije bila predizborni trik, nego postizborni alat. Ona će itekako poslužiti legitimnim hrvatskim predstavnicima koje će naš narod izabrati u pregovorima o formiranju vlasti u BiH“, rekao je Penava.

Predsjednik Penava pozvao je Hrvate u BiH, bez obzira na stranačku pripadnost, da izađu na izbore i biraju predstavnike koji će otvoreno i dosljedno zastupati punu političku ravnopravnost hrvatskog naroda, konstitutivnost i legitimno predstavljanje.

„Unutarnje političke razlike među Hrvatima u BiH normalna su stvar u demokraciji, ali kada je riječ o temeljnim pravima i institucionalnom opstanku, tu mora vladati zajedništvo. Ravnopravnost Hrvata nije prijetnja nikome u BiH. Naprotiv, BiH može biti stabilna samo ako se sva tri naroda osjećaju sigurno i politički zaštićeno“, naglasio je Penava.

Svaki model koji zaobilazi konstitutivnost Hrvata ili ih dugoročno želi svesti na manjinu kako bi BiH od jednadžbe s tri nepoznanice postala jednadžba s dvije, za nas je potpuno neprihvatljiv i dugoročno poguban za BiH, naglasio je.