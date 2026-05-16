Penava: Da sam očekivao ovaj tretman od HDZ-a na Bleiburgu, možda bi ranije drukčije glasali

Unatoč nazočnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivane Penave u Bleiburgu, službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u Austriji te je zbog toga izravno prozvao premijera i predsjednika Sabora.

- Učiniti ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi - kazao je Penava.

Rekao je kako treba pitati predsjednika Vlade i predsjednika Sabora što im je bilo u glavi kada su, unatoč spoznaji da će u Bleiburgu biti nazočan potpredsjednik Sabora i glavni koalicijski partner, odlučili ignorirati ga na takav način.

- Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman na Bleiburgu, možda bismo sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga. Ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu - rekao je Penava.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje o bilo kakvom prijeporu te poručio da se ništa nije promijenilo u odnosu na prijašnje godine.

- Moj izaslanik svake godine, kao izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo - rekao je Jandroković.