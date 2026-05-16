Obavijesti

News

Komentari 4
'ŠTO IM JE BILO U GLAVI?'

Penava: Da sam očekivao ovaj tretman od HDZ-a na Bleiburgu, možda bi ranije drukčije glasali

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Penava: Da sam očekivao ovaj tretman od HDZ-a na Bleiburgu, možda bi ranije drukčije glasali
Zagreb: Komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije na groblju Mirogoj | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava izjavio je u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije na Mirogoju da je nezadovoljan tretmanom koji je doživio od koalicijskih partnera, HDZ-a

Unatoč nazočnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivane Penave u Bleiburgu, službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u Austriji te je zbog toga izravno prozvao premijera i predsjednika Sabora. 

- Učiniti ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi - kazao je Penava. 

Rekao je kako treba pitati predsjednika Vlade i predsjednika Sabora što im je bilo u glavi kada su, unatoč spoznaji da će u Bleiburgu biti nazočan potpredsjednik Sabora i glavni koalicijski partner, odlučili ignorirati ga na takav način.

OKUPILI SE POLITIČARI FOTO Obilježena godišnjica Bleiburške tragedije: 'Sjećamo se žrtava sva tri totalitarizma'
FOTO Obilježena godišnjica Bleiburške tragedije: 'Sjećamo se žrtava sva tri totalitarizma'

- Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman na Bleiburgu, možda bismo sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga. Ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu - rekao je Penava.

VIĐENJE POVJESNIČARA HRVOJE KLASIĆ Gdje je početak priče o Bleiburgu? Desetog travnja 1941. ili 15. svibnja 1945.
HRVOJE KLASIĆ Gdje je početak priče o Bleiburgu? Desetog travnja 1941. ili 15. svibnja 1945.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje o bilo kakvom prijeporu te poručio da se ništa nije promijenilo u odnosu na prijašnje godine.

ŠEF DP-A Penava: Komunizam treba jednako osuditi kao fašizam!
Penava: Komunizam treba jednako osuditi kao fašizam!

- Moj izaslanik svake godine, kao izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo - rekao je Jandroković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...
POTVRĐENA U SABORU

Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...

Za izbor Mirte Matić glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić
Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'
ZAVRŠILA U REMETINCU

Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'

Matea O. (20), koja je napala Filipinca u Zagrebu, u rodnom je Međimurju trenirala nogomet. U klubu je znaju kao vedru i angažiranu u sportu
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026