Obavijesti

News

Komentari 22
ŠEF DP-A

Penava: Komunizam treba jednako osuditi kao fašizam!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Penava: Komunizam treba jednako osuditi kao fašizam!
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o strancima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Penava je na konferenciji pozdravio donošenje zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe te pozitivne demografske pokazatelje...

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je u petak kako je Bleiburg i Križni put potrebno promatrati kao „najmasovniji zločin počinjen nad hrvatskim narodom”, poručivši da komunizam treba biti jednako osuđen kao i fašizam i nacizam. Na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru Penava je, povodom 81. obljetnice Bleiburga i početka Križnog puta, kada je Jugoslavenska vojska ubila velik broj pripadnika oružanih snaga NDH i civila, rekao kako je riječ o „povijesnoj nepravdi i zločinu".

Istaknuo je da je na području Slovenije otkriveno više od 750 masovnih stratišta.  Pozvao se pritom na podatke slovenskih znanstvenika prema kojima je ondje ubijeno više od 18.000 Slovenaca i više od 100.000 pripadnika drugih naroda, većinom Hrvata.

"Ti ljudi nisu bježali od antifašista, nego od komunista”, rekao je Penava komentirajući pogubljenje velikog broja zarobljenih ustaša, domobrana te civila koji su nakon predaje britanskim snagama bili izručeni komunističkim vlastima.

'DVOSTRUKI KRITERIJI' Ćipe prozvao ljevicu: 'Priznajte žrtve komunističkih zločina'
Ćipe prozvao ljevicu: 'Priznajte žrtve komunističkih zločina'

Naglasio je kako se nada da će komunizam kao totalitarni režim „zauzeti mjesto koje mu pripada”, odnosno biti tretiran ravnopravno uz nacizam i fašizam.

Pozdravio je i nedavni dolazak posmrtnih ostataka 500 žrtava iz Slovenije u Hrvatsku radi ukopa, ocijenivši da su aktivnosti države po pitanju istraživanja i obilježavanja poratnih zločina posljednjih mjeseci intenzivirane. Osvrnuo se i na velik interes javnosti za nedavno održani okrugli stol u Saboru o Bleiburgu i Križnom putu pokazuje da je riječ o temi koja i dalje snažno zanima građane.

Ustvrdio je da je taj okrugli stol bio najpraćeniji u aktualnom sazivu Sabora, navodeći da je prijenos na YouTubeu imao više od 35.000 pregleda, dok je prosječna gledanost saborskih okruglih stolova oko 1300 pregleda. Ocijenio je da to potvrđuje kako javnost ovu temu doživljava kao važnu povijesnu nepravdu i zločin.

Penava je na konferenciji pozdravio donošenje zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe te pozitivne demografske pokazatelje.

Pritom je pohvalio DP-ova ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegov tim, istaknuvši kako je cilj dugoročno osigurati energetsku suverenost Hrvatske izgradnjom vlastitih nuklearnih kapaciteta.

'EUROPSKI GRAD' Vukovarski DP: Pavliček naše projekte predstavlja kao svoje
Vukovarski DP: Pavliček naše projekte predstavlja kao svoje

"Cilj je da Hrvatska postane regionalno energetsko čvorište i jamac sigurnosti opskrbe električnom energijom”, rekao je Penava.

Treća tema odnosila se na demografiju, pri čemu je Penava naveo kako podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u prva četiri mjeseca ove godine rođeno gotovo 400 djece više nego u istom razdoblju lani.

Dodao je i da je potrošnja za rodiljne i roditeljske naknade u prva četiri mjeseca dosegnula 190 milijuna eura, što je 58 milijuna eura više nego prošle godine.

USTAŠE I PARTIZANI Ćipe: Titova i Šljivančaninova petokraka je ubijala ljude
Ćipe: Titova i Šljivančaninova petokraka je ubijala ljude

Penava je ocijenio da povećanje roditeljskih naknada, uključujući maksimalni iznos od 3000 eura, predstavlja važnu pronatalitetnu mjeru te poručio kako je demografija „najvažnije pitanje budućnosti Hrvatske”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026