Penava: Komunizam treba jednako osuditi kao fašizam!

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je u petak kako je Bleiburg i Križni put potrebno promatrati kao „najmasovniji zločin počinjen nad hrvatskim narodom”, poručivši da komunizam treba biti jednako osuđen kao i fašizam i nacizam. Na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru Penava je, povodom 81. obljetnice Bleiburga i početka Križnog puta, kada je Jugoslavenska vojska ubila velik broj pripadnika oružanih snaga NDH i civila, rekao kako je riječ o „povijesnoj nepravdi i zločinu".

Istaknuo je da je na području Slovenije otkriveno više od 750 masovnih stratišta. Pozvao se pritom na podatke slovenskih znanstvenika prema kojima je ondje ubijeno više od 18.000 Slovenaca i više od 100.000 pripadnika drugih naroda, većinom Hrvata.

"Ti ljudi nisu bježali od antifašista, nego od komunista”, rekao je Penava komentirajući pogubljenje velikog broja zarobljenih ustaša, domobrana te civila koji su nakon predaje britanskim snagama bili izručeni komunističkim vlastima.

Naglasio je kako se nada da će komunizam kao totalitarni režim „zauzeti mjesto koje mu pripada”, odnosno biti tretiran ravnopravno uz nacizam i fašizam.

Pozdravio je i nedavni dolazak posmrtnih ostataka 500 žrtava iz Slovenije u Hrvatsku radi ukopa, ocijenivši da su aktivnosti države po pitanju istraživanja i obilježavanja poratnih zločina posljednjih mjeseci intenzivirane. Osvrnuo se i na velik interes javnosti za nedavno održani okrugli stol u Saboru o Bleiburgu i Križnom putu pokazuje da je riječ o temi koja i dalje snažno zanima građane.

Ustvrdio je da je taj okrugli stol bio najpraćeniji u aktualnom sazivu Sabora, navodeći da je prijenos na YouTubeu imao više od 35.000 pregleda, dok je prosječna gledanost saborskih okruglih stolova oko 1300 pregleda. Ocijenio je da to potvrđuje kako javnost ovu temu doživljava kao važnu povijesnu nepravdu i zločin.

Penava je na konferenciji pozdravio donošenje zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe te pozitivne demografske pokazatelje.

Pritom je pohvalio DP-ova ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegov tim, istaknuvši kako je cilj dugoročno osigurati energetsku suverenost Hrvatske izgradnjom vlastitih nuklearnih kapaciteta.

"Cilj je da Hrvatska postane regionalno energetsko čvorište i jamac sigurnosti opskrbe električnom energijom”, rekao je Penava.

Treća tema odnosila se na demografiju, pri čemu je Penava naveo kako podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u prva četiri mjeseca ove godine rođeno gotovo 400 djece više nego u istom razdoblju lani.

Dodao je i da je potrošnja za rodiljne i roditeljske naknade u prva četiri mjeseca dosegnula 190 milijuna eura, što je 58 milijuna eura više nego prošle godine.

Penava je ocijenio da povećanje roditeljskih naknada, uključujući maksimalni iznos od 3000 eura, predstavlja važnu pronatalitetnu mjeru te poručio kako je demografija „najvažnije pitanje budućnosti Hrvatske”.