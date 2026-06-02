Penava i DP traže izbornu jedinicu za Hrvate u BiH. Tamo nisu imali ni listu za dijasporu

Mnogo je političke bure izazvalo priopćenje Domovinskog pokreta koji je svojom deklaracijom pozvao na hitno ustrojavanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.

- Takvo je rješenje jednostavno izvedivo, čuva opstanak Federacije BiH i štiti prava Hrvata omogućujući izbor legitimnih hrvatskih predstavnika. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi statusa quo izbornog zakona uzalud pokušavaju ubaciti klin među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi i dalje pokušavali pretvarati Federaciju BiH u pseudograđanski, a u stvarnosti bošnjački entitet - istaknuo je u ponedjeljak predsjednik stranke Ivan Penava, ali i dodao kako će, u suprotnom, njegova stranka podržati povratak Herceg-Bosne.

- Da budemo sasvim jasni: ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da, nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante - prije sporazuma - a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu - oštar je bio čelnik Domovinskog pokreta.

Izazvalo je to brojne reakcije, prije svega u HDZ-u i Vladi.

- Ovo je očito političko profiliranje i pokušaj vidljivosti DP-a. Imamo ozbiljne rezerve na takav stil - poručio je premijer Andrej Plenković.

- Hrvati u BiH su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi se mogli pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u takve osjetljive teme koje su temelj današnje BiH - izjavio je HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner nakon sastanka vladajuće koalicije u srijedu u Banskim dvorima, dodavši kako u DP-u 'nemaju konkretan dokument'.

Mnogi se pitaju zašto je DP naglo otvorio to pitanje na tako žestok način. Pogotovo zato jer na posljednim parlamentarnim izborima u RH nije ni imao listu za dijasporu, gdje je, prema procjenama, mogao računati na dio glasova birača u BiH. Analitičari su tada protumačili kako DP nije sastavio listu zbog mogućnosti postizbornog dogovora s HDZ-om, koji se i realizirao, a spominjale su se i interne nesuglasice u stranci.