Penava: Identifikacija branitelja je emotivna i bolna tema

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je u srijedu kako je identifikacija četvorice branitelja, među kojima je i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier, vrlo emotivna i bolna tema za sve Vukovarce.

"Kroz dugi, dugi niz godina proveli smo jako puno energije, vremena, emocija i svega kako bismo u konačnici dočekali ovaj današnji dan s ovakvim rezultatom. Tema je izuzetno teška, gdje se razmjenjuje i ponos i emocija i sve drugo", rekao je Penava na konferenciji za medije u Saboru.

U tom kontekstu podsjetio je na imenovanje pješačkog mosta u Vukovaru po Jean-Michel Nicolieru i postavljanje njegove biste s njegovim posljednjim riječima, ali i na prosvjed 2018. protiv problema nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru te na Kolonu sjećanja čiji su slogan bile Nicolierove posljednje riječi, dodavši kako je zahvaljujući toj Koloni "HOS kao postrojba rasterećen konotacija zabrana i kažnjavanja".

Dodao je kako su sve to radili isključivo iz "emotivnih razloga i svjetonazorskog odnosa prema herojima Domovinskog rata".

Penava je također zahvalio Vladi i ministru Medvedu, s kojim su imali dosta nesuglasica, dodao je, jer se tijekom zadnjih pet do sedam godina izuzetno poboljšao rad na istraživanju što je i dovelo do ovog izuzetno važnog otkrića.

Dodao je kako su uoči dana Svih svetih i Dušnog dana prije svega u mislima s obiteljima poginulih branitelja i sa svima koji još čekaju tijela svojih najmilijih.

Nicolierov suborac Damir Markuš istaknuo je kako je tužan i sretan što su konačno našli njegovo tijelo i da će moći zapaliti lampion i pomoliti se.

"Njegova majka je to konačno doživjela, koja ima 81 godinu, i brat Paul koji žive u Hrvatskoj žive već 12-13 godina. Pogreb bi trebao biti u Vukovaru i takav pogreb, to će biti na tisuće ljudi i još jedan dokaz da je HOS dio hrvatske pobjedničke vojske i da smo ispisali povijest i istinu", rekao je.

Stipo Mlinarić (DP) istaknuo je kako je Nicolier branio Vukovar do kraja te je ostao iako je mogao otići. Dodao je kako ga s njim veže osobna tragedija - brat Mile koji je s njim bio u bolnici i također završio na Ovčari, te mu je poznata ta neizvjesnost i patnja.

Rijeka Gateway pozicionira Hrvatsku kao logistički centar

Penava se osvrnuo i na otvaranje novog kontejnerskog terminala Rijeka Gateway, istaknuvši kako je to je jedna od tema na kojoj DP dugo inzistira te da ostvarenjem te najveće privatne investicije u Hrvatskoj Rijeka postaje dominantna luka na Jadranu, a Hrvatska se pozicionira kao logistički centar za Srednju i Jugoistočnu Europu.

"Mudrim i političkim promišljanjem politike koja prvenstveno vodi računa o dobrobiti hrvatske države, naroda i gospodarstva, smo jasno pokazali determiniranost i stratešku određenost ka zemljama Zapadne Europe i Sjedinjenim Američkim Državama kao strateškim partnerom", naveo je.

Penava je pri tome rekao kako Hrvatska nije napravila pogrešku poput nekih susjednih zemalja koje su se vezale za Kinu i kineske investicije, gdje su se, ocijenio je, odredile i na razini geopolitike.

Također se osvrnuo i na ranije kritike o ruskom kapitalu, istaknuvši kako je riječ o privatnoj investiciji danskog logističkog giganta Maerska.