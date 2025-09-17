Penava je izmislio razlog da podrži Ivana Turudića. A to je, potpuno bizarno, bio Thompson

Ivan Penava pronašao je razlog zbog kojeg će Domovinski pokret podržati izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

A taj razlog je (...bubnjevi....) - Ivan Turudić!

"Ono što nas je ponukalo da promijenimo stav i da damo podršku radu glavnog državnog odvjetnika su situacije poput koncerta Marka Perkovića Thompsona kada se u dijelu medija i politike stvarala histerija da Zagrebom hodaju horde ustaša i ustaške divizije", objasnio je jutros Penava. "A zapravo se radilo o rekordno posjećenom koncertu i glavni državni odvjetnik je svojim izjavama i pristupom dao ogroman doprinos onome što volim reći da je Hrvatska prodisala ulaskom DP-a u Vladu".

A što je Turudić tada izjavio?

"Na koncert ne idem. Imam privatnih razloga, ali mislim da ne bi bilo higijenski da idem zbog dužnosti koju obnašam", kazao je tada Turudić.

Kakav je to razlog?

I opet se postavlja pitanje: što je za Turudića bilo toliko "nehigijenski" na onome što se u desnim krugovima, pa i kod Penave, predstavlja kao običan glazbeni, rekordno posjećeni, dapače, domoljubni koncert?

I zašto Penava nagrađuje Turudića koji NIJE IŠAO na Thompsonov koncert? Pretpostavljamo zato da ga tamo netko ne bi vidio i netko ga o tom koncertu ne bi nešto pitao? Primjerice, što je odgovorio na Thompsonov poklič "Za dom"?

"Turudić se nije dao navući na harangu koja se nametala i nije si dao dozvoliti optiku u kojoj viđa nekakve ustaše po gradu", objasnio je Penava.

Što to znači? Da je Turudić nagrađen jer nije "viđao nekakve ustaše po gradu"?

Sve to, naravno, potpuno izmišljeno. Penava je naprosto otkrio najdomoljubniji mogući argument za podršku Turudiću, kao i najefikasniji način kako da se dodvori Turudiću i privoli ga na svoju stranu.

Kupovanje glasova

I to s vrlo dobrim razlogom. Jer, kako je suverenist Marijan Pavliček izjavio jutros u Hrvatskom saboru, u slučaju političke korupcije u Vukovaru uoči drugog kruga izbora gdje su glasovi kupovani za 20 do 30 eura", navodno su ispitani samo Suverenisti.

"Nitko iz DP-a tri i pol mjeseca od otvaranja slučaja nije bio ispitan, a cijela priča vodi do samog vrha DP-a", rekao je Pavliček.

Što bi rekao Penava: Turudić se "nije dao navući na harangu koja se nametala". Ovoga puta u konkretnom slučaju koji se direktno tiče Penave i njegove stranke.

A njegove stranke tiče se i slučaj Dabro koji je u rukama Ivana Turudića, što je i bio glavni razlog zbog kojeg je Penava najavljivao da neće podržati Turudićevo izvješće. "Što želite da kažem, da glavni državni odvjetnik ne valja, hoće li vas to zadovoljiti", obrecnuo se Penava jutros na novinare, bježeći od pitanja traži li šef DP-a svojom iznenadnom podrškom Turudiću način kako da se dodvori šefu DORH-a.

"Dišu hrvatski"

"Važno nam je da imamo institucije koje dišu hrvatski i vide stvari iz optike iz koje ih mi vidimo", poručio je Penava, dodajući kako je "glavni državni odvjetnik svojim izjavama i pristupom dao ogroman doprinos onome za što voli reći da je Hrvatska prodisala ulaskom DP-a u Vladu".

Pa bi, po toj logici, i Domovinski pokret trebao prodisati s Turudićem na čelu DORH-a.

Već po ustaljenom običaju, Ivan Penava pogubio se na press konferenciji, izgubio u argumentaciji, porječkao s novinarima, tražio od njih da budu "pristojni tolerantni" i zamolio ih da mu "ne trpaju riječi u usta, ne crtaju misli u glavi i ne upadaju mu u riječ".

Nije ovo prvi puta da politika želi ostvariti dobar odnos s glavnim državnim odvjetnikom, nakon što ga je kritizirala zbog progona njihovih članova. Zoran Milanović u oporbi je kritizirao Mladena Bajića i prijetio mu smjenom, da bi mu kao premijer potvrdio novi mandat nakon što mu je progonom HDZ-ove korupcije otvorio put do izborne pobjede.

Thompsonov plašt

Ivan Penava sada na sva usta hvali Turudića, zamotava ga domoljubni celofan i ogrće Thompsonovim plaštom koji nitko neće smjeti taknuti. Hvali ga zbog nečega što Turudić nije učinio, odnosno - paradoksalno - ističe njegove zasluge upravo u okolnostima koje je Turudić svojim izjavama učinio diskutabilnima.

Zašto glavni državni odvjetnik ne bi želio biti viđen na "običnom koncertu"? I zašto je mislio da to ne bi bilo "higijenski"?

No taj Turudić, ako je vjerovati Pavličeku, zaobilazi Domovinski pokret u istrazi oko navodnog kupovanja glasova u Vukovaru i drži u rukama sudbinu Josipa Dabre, no Penava ga ne može javno zbog toga podržati.

Bolje da ga podrži zbog neodlaska na Thompsonov koncert.

Tko zna, možda bi ga i ljevica zbog toga pohvalila. Jer je neizravno potvrdio ono što je ljevica o tom koncertu mislila.

Sada bi Turudić, čelnik institucije koja je "prodisala hrvatski", trebala Domovinskom pokretu uzvratiti to povjerenje.