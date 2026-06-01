Penava je poslao ultimatum Plenkoviću: 'Izborna jedinica ili vraćamo Herceg-Bosnu!'

Kao što Srbi u BiH, kao konstitutivni narod, imaju pravo i mogućnost suvereno birati svoje nacionalne predstavnike, to pravo moraju imati i Hrvati. Mi ne tražimo ničiju milost, nego svoje suvereno pravo! Nikada više i ni pod kojim uvjetima ne smije postojati nikakva mogućnost da Hrvatima u BiH drugi narod bira predstavnike. Sada je krajnji čas da se hrvatsko pitanje u BiH riješi, poručuje Ivan Penava u dokumentu nazvanom "Deklaracija Domovinskog pokreta: Uspostava hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine".

HDZ-ovi koalicijski partneri, očito nezadovoljni tempom i političkim smjerom koji prema susjednoj državi vodi premijer Andrej Plenković, sastavili su Deklaraciju o BiH kojom traže uspostavu hrvatske izborne jedinice. Ako njihov prijedlog ne bude prihvaćen, Domovinski pokret zaoštrit će situaciju i, kako otvoreno prijete, zatražiti oživljavanje Herceg-Bosne.

- Ovom deklaracijom pozivamo na hitno ustrojavanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Takvo je rješenje jednostavno izvedivo, čuva opstanak Federacije BiH i štiti prava Hrvata omogućujući izbor legitimnih hrvatskih predstavnika. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi statusa quo izbornog zakona uzalud pokušavaju ubaciti klin među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi i dalje pokušavali pretvarati Federaciju BiH u pseudograđanski, a u stvarnosti bošnjački entitet - ističe Penava.

Prijetnja povratkom Herceg-Bosne

Domovinski pokret upozorava da aktualni izbori po modelu jedan čovjek - jedan glas, u zajednici gdje Bošnjaka ima višekratno više, bez uvođenja nove izborne jedinice nužno dovode do prijevare. Podsjećaju da su u tročlanom Predsjedništvu BiH punih 16 godina sjedila dva bošnjačka predstavnika, pri čemu, kako je napisao, lažni hrvatski predstavnik sustavno radio protiv hrvatskih nacionalnih interesa, pokušavao spriječiti gradnju Pelješkoga mosta i postao persona non grata među vlastitim narodom.

- Ali ako netko i dalje misli da je nastavak majorizacije Hrvata u BiH politika koja bi se trebala nastaviti i da bismo svi mi to i nadalje dopustili, šaljemo jasnu poruku svima takvima: posljednji je čas da se izbjegnu radikalna rješenja! Da budemo sasvim jasni: ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da, nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante - prije sporazuma - a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu - oštar je čelnik Domovinskog pokreta.

HDZ-ovi koalicijski partneri stoga pozivaju sve zastupnike i članove vladajuće koalicije da prihvate svoju povijesnu odgovornost i da ovu goruću temu rasprave te svi zajedno napokon učine ono što je davno trebalo učiniti. Umjesto privremene političke trgovine i uzaludnih pro forma pokušaja dogovora oko jednog zajedničkog kandidata, DP traži povlačenje strateških poteza sukladno preuzetim ustavnim obvezama.

Zahtjev za hitnom sjednicom

- Tražimo hitan i jasan dogovor unutar vladajuće koalicije oko redoslijeda i dinamike hitnog, konkretnog postupanja Vlade i Sabora, vezano uz ovaj ključni nacionalni interes i obvezu. Pasivno promatranje i čekanje nije naša politika i ne smije biti politika naše vladajuće koalicije niti politika ijedne stranke u RH - poručuje Penava. On zahtijeva da predsjednik Sabora Gordan Jandroković po hitnom postupku uvrsti raspravu o Deklaraciji na prvom sljedećem zasjedanju te da Sabor donese obvezujuću rezoluciju.

Ujedno, DP poziva i predsjednika Republike na službeno postupanje podsjećajući da je upravo prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman potpisao Washingtonski i Daytonski sporazum. Od Plenkovića i Milanovića očekuju da o službenom stavu Zagreba hitno obavijeste druge garante i potpisnike, prije svega SAD i države članice EU.

Penava apelira i na partnere u Federaciji BiH da shvate kako je rješavanje ovog pitanja jedini način za opstanak zajedničke države, naglašavajući da ovakav trodesetljetni protektorat koji nalikuje na koloniju ne može ući u EU. U obranu ovog vitalnog interesa Domovinski pokret na kraju poziva cijelu hrvatsku javnost, Crkvu, akademiju i sve nacionalne institucije na hitno zajedništvo.