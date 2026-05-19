Penava: Jedino s HDZ-om možemo riješiti pitanje komunističkih zločina

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u utorak se osvrnuo na dvije godine mandata vladajuće koalicije te poručio da je zahvaljujući njegovoj stranci atmosfera u društvu drugačija i da jedino s HDZ-om mogu riješiti pitanje komunističkih zločina.

Penava ostaje kod stajališta da je "nepristojno" što nije bio službeni izaslanik vrha vlasti na komemoraciji u Bleiburgu i da "to nije prvi put" da se Domovinski pokret 'gura u stranu', ali je i uvjeren da vladajuća koalicija ide dalje.

Na novinarsko pitanje je li se nakon svega čuo s premijerom, odgovorio je da komuniciraju i da je danas sastanak vladajuće koalicije, tako da će se i to raspraviti.

Penava: Nije prvi put, ali to ćemo izgladiti

„Mogu prihvatiti da je to nesporazum. Međutim, to nije prvi put. Znate, to nije prvi put. I sad si vi samo postavite pitanje što bi se dogodilo da je predsjednik povjerenstva netko, recimo, iz HDZ-a. Kako bi taj reagirao?”, upitao se Penava osvrćući se na svoju ulogu predsjednika Povjerenstva sa istraživanje zločina nakon Drugog svjetskog rata.

Dodao je i da su svi svjesni odgovornosti koje imaju i da će s HDZ-om "to izgladiti".

„Ne postoji na političkoj sceni danas u Hrvatskoj bilo koja druga stranka s kojom Domovinski pokret može doći do cilja u smislu žrtava komunističkih zločina i prikazivanja karaktera tih zločina i same komunističke partije, osim trenutno u konstelaciji s HDZ-om”, ocijenio je Penava.

Podsjetio je da je premijer nedavno poslao poruku školama da dovode djecu u posjet ustaškom logoru Jasenovcu.

"Ono što si mi kao Domovinski pokret postavljamo kao pitanje, a jednako tako ga postavljamo i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti - gdje će ta ista školska djeca učiti i saznati istinu o žrtvama komunističkog terora?", upitao je Penava.

DP na Udbini želi spomenik za žrtve komunističkih zločina

Bitno im je, rekao je, da se konačno prizna i otkrije sustav komunističkih zločina i da se napravi spomen park za sve žrtve za koji bismo željeli da bude u Udbini, kao što je to predlagao svojedobno i biskup Mile Bogović.

Rekao je i kako su svjesni da je DP najveći koalicijski partner, ali puno manji od HDZ-a i da „niti kane, niti namjeravaju- ničim izazvani- dovoditi do pucanja i naprezanja”.

Penava misli i da je nakon ulaska DP-a u vlast atmosfera u društvo bitno drugačija.

„Danas se nalazimo u atmosferi sudjelovanja i samog vrha vlasti na mega spektaklu gdje je oboren svjetski rekord u broju prodanih ulaznica - na Thompsonovom koncertu u Zagrebu, ali jednako tako svjedočimo i uklanjanju mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu i umanjivanju sredstava za 'Novosti'. Da ne mislimo da je to došlo po inerciji ili po Duhu Svetom, za to je odgovoran ulazak Domovinskog pokreta u vlast”, ustvrdio je predsjednik DP-a.

Na novinarsko pitanje zašto neće podržati HDZ-ov kandidata u Novoj Gradiški iako je on rekao da to očekuje u drugom krugu, Penava je odgovorio da u Novoj Gradišci žele stvarati "svoje ljude i svoju priču" i omogućiti svojim podružnicama da rastu.

Vlajčić: Suradnja s HDZ-om je "vrlo korektna"

Osvrnuo se i na rad DP-ovih ministara u Vladi i njihove rezultate, pa naveo da prvi put postoji Ministarstvo demografije i da se lani rodilo 500 djece više, da se uvela rodiljna i roditeljska naknada za žene, a da im je sljedeći cilj uvesti univerzalni doplatak za djecu. Što se tiče resora gospodarstva, posebno je izdvojio usvajanje Zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe.

Uz Penavu, na konferenciji za novinare bio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji je suradnju s HDZ-ovim kolegama ocijenio "vrlo korektnom".

Istaknuo je da su tražili i tražit će dodatni novac za ulaganja u prehrambenu sigurnost te kao važnim apostrofirao i uvođenje reda u sustav isplate potpora na način da „poljoprivrednici primaju potpore u vrijeme kada im trebaju”.