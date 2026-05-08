Penava napao Tomaševića zbog Trnjanskih kresova: 'Prestanite negirati najveći zločin u Europi'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću u kojem ga oštro kritizira zbog podrške Trnjanskim krijesovima, manifestaciji koja se u Zagrebu održava povodom obilježavanja oslobođenja grada 1945. godine. Penava, koji je ujedno i predsjednik Vladinog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, poručio je Tomaševiću da 'šalje tragičnu političku poruku' podržavanjem događaja. U pismu tvrdi kako 8. svibnja za mnoge obitelji u Hrvatskoj nije simbol oslobođenja, nego početak progona, likvidacija i nestanaka.

- Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad - napisao je Penava.

Dodao je kako su u grad tada ušle komunističke postrojbe koje su, prema njegovim riječima, uspostavile novu vlast i započele razdoblje represije.

Zagreb: Na savskom nasipu održani su Trnjanski kresovi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U nastavku pisma Penava nabraja lokacije masovnih grobnica i ekshumacija na području Zagreba i okolice. Navodi da su na Tuškancu pronađeni posmrtni ostaci najmanje 102 osobe, na području Gračana 294 osobe, među kojima su bila i djeca, dok su grobnice pronađene i u Savskoj 77, Čučerju te šumi Lešće.

Pozvao se i na podatke iz Slovenije, tvrdeći da je nakon rata ondje likvidirano oko 100 tisuća pripadnika drugih naroda bivše Jugoslavije, većinom Hrvata.

Penava je u pismu spomenuo i dokumente iz 1945. godine, među kojima i dopis Aleksandra Rankovića OZN-i za Hrvatsku.

- Vaš rad u Zagrebu je nezadovoljavajući. Za 10 dana u oslobođenom Zagrebu streljano je samo 200 bandita - citirao je Penava dio dokumenta.

Tvrdi kako taj dokument pokazuje 'duh režima' koji se, prema njegovim riječima, danas obilježava Trnjanskim krijesovima.

U završnom dijelu otvorenog pisma Penava traži od Tomaševića da Grad Zagreb aktivno surađuje u istraživanju i ekshumacijama poslijeratnih grobnica te da obiđe mjesta masovnih stradanja.

- Prestanite se praviti da se nakon 8. svibnja 1945. u Zagrebu nije dogodilo ništa loše. Prestanite relativizirati zločine i zločinački karakter komunističkog režima - poručio je.

Na kraju ga je javno pozvao da Grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim krijesovima.

- Povucite počasno pokroviteljstvo Grada Zagreba i ugasite Trnjanske krijesove - zaključio je Penava.