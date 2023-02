Penava: Radovi na uređenju dijela Vuke bliže se kraju

Gradilište na rijeci Vuki u petak je obišao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je tom prigodom rekao da se radovi na dijelu te rijeke u gradskome središtu bliže kraju i da je to najvažnija vijest za građane Vukovara.

- Prva i druga faza ovog projekta, odnosno uređenje obje obale Vuke duž poteza 400 metara od ušća do cestovnog mosta, a gledajući iz aspekta građana Vukovara te samog centra grada nam je najvažnija, stoga nam je bitno obavijestiti građane kako se tom dijelu projekta bliži kraj- rekao je Penava.

Kako je istaknuo, to je veliki projekt koji je od početka imao silazne i uzlazne putanje, no zadovoljstvo nam je vidjeti da u partnerstvu s Hrvatskim vodama, koje su nositelj projekta, on napreduje.

- Do ljeta ćemo imati završenu priču što se tiče pješačkih zona u Vukovaru, kompletirane obaloutvrde rijeke Vuke i njenog korita, i šetnice koja je probijena od željezničkog mosta do Adice, odnosno do Ulice 204. vukovarske brigade- rekao je gradonačelnik Penava.

Vrijednost radova za uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području Vukovara veća je od šest milijuna kuna, bez PDV-a. Projekt sadržava šest zasebnih faza. Do danas je obavljeno 92 posto radova 1. i 2. faze uređenja Vuke koji se odnose na gotovo dovršenu obaloutvrdu na obje obale u središtu grada, a dovršeni su radovi na izgradnji gumene pregrade uz pomoć koje će se upravljati vodnim režimom Vuke. Potpuni dovršetak 1. i 2. faze očekuje se do kraja ožujka ove godine, a vrijednost tih dvaju faza veća je od milijun i 700 tisuća eura, bez PDV-a.

Istodobno, od 2019. godine traju radovi i 6. faze projekta koji se odnose na rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali Vuke s izgradnjom pješčanog nasipa i probijanjem zemljanog nasipa bivše željezničke pruge radi spajanja novog nasipa na šetnicu uz rijeku. Do sada je izvedeno 75 posto radova te faze, a završetak se očekuje u srpnju ove godine. Vrijednost te investicije je veća od 854 tisuće eura.

Za preostale faze projekta Hrvatske vode osigurale su novac iz Europske unije, a njihov završetak očekuje se krajem 2025. godine.

Zamjenik direktora Hrvatskih voda u Osijeku Mario Spajić rekao je da korito rijeke Vuke nije zadovoljavalo standarde vezane za urbanističke te hidrotehničke zahtjeve te su radovi bili nužni.

- Tijekom ljetnih mjeseci bio je izuzetno nizak vodostaj Vuke, a dovršetkom projekta uredit će se obala i obalni pojas te će izgradnja gumene pregrade omogućiti da korito rijeke Vuke bude ispunjeno vodom visine tri metra- rekao je Spajić i dodao da će to, osim ekološke i estetske važnosti, mnogo značiti i za staro korito rijeke Vuke, tzv. Radinu baru te Dudik, koje je važno mrjestilište riba.

Najčitaniji članci