Penava: Rezolucija o BiH predstavlja čvršći stav u odnosu na deklaraciju iz 2018.

Predsjednik DP-a Ivan Penava kazao je u petak, ne otkrivajući sve njene detalje, da Rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju Hrvata u BiH, predstavlja snažniju nadogradnju na deklaraciju iz 2018. godine, uz "čvršći i rezolutniji stav" prema pitanju izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Govoreći o sadržaju Rezolucije, čije je donošenje inicirao DP, Penava je naveo ključnim što se u njezinoj preambuli ističe povijesna uloga Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća obrane u obrani hrvatskih krajeva u BiH. Rezolucija, dodao je, navodi izbornu jedinicu kao jedan ozbiljan iskorak te mogućnost koju treba temeljito razmotriti, uz načelo da o položaju Hrvata prije svega trebaju odlučivati Hrvati u BiH.

Dodao je kako je Hrvatskoj u interesu cjelovita BiH, BiH kao članica EU i ostalih euroatlantskih institucija, ali da "cijena tome ne može biti omalovažavanje i zatiranje prava hrvatskom narodu kao konstitutivnom narodu".

Usuglašavanjem teksta s koalicijskim partnerima, prvenstveno s HDZ-om, DP je, priznaje, odstupio ili, kako kaže, ublažio neke stavove i ambicije

"Konačno smo napravili kroz suradnju s partnerima u Vladi iskorak, gdje smo, naravno, svi učinili u određenom smislu kompromise jer drugačije taj akt ne bi imali. Mi smo bili vrlo konkretni u određenim mjerama osiguranja, mehanizmima koje bi provodili, primjerice, protiv osoba koje na svaki mogući način gledaju nametnuti Hrvatima svoga predstavnika, ali smo kroz kompromis, ne bih rekao odustao, nego su one na neki blaži ili diplomatičniji način ili rječnik jednostavno preoblikovane", pojasnio je.

Ocijenio je da ova Rezolucija predstavlja "snažniju nadogradnju" na Deklaraciju Hrvatskog sabora iz 2018. godine, uz "čvršći i rezolutniji stav" prema pitanju izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

"Osam godina svjedočimo preglasavanju vezano za izbor hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu BiH", rekao je Penava.

Istaknuo je i da se Hrvatska rezolucijom "konačno i službeno postavlja kao respektabilna članica euroatlantskih integracija" te najavljuje korištenje svih mehanizama radi osiguravanja ravnopravnosti Hrvata u BiH.

"Vrlo se otvoreno navodi da je kod preglasavanja Hrvata nedvosmisleno riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve", rekao je Penava.

Dodao je kako Hrvatska time pokazuje da je "vrlo osjetljiva na takve radnje" te da će kao država na njih reagirati i ubuduće.

"Ona (Rezolucija) neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska Vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod", poručio je predsjednik DP-a.