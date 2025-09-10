Obavijesti

GRAD U CRVENOM?

Penava: Tvrdnje Pavličeka o računu Vukovara su apsurdne

Piše HINA,
Penava: Tvrdnje Pavličeka o računu Vukovara su apsurdne
Vukovarski gradonačelnik Pavliček izjavio je ranije danas na konferenciji za novinare  da je na računu Grada  danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava

Predsjednik Domovinskog pokreta i bivši vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio je u srijedu tvrdnje aktualnog gradonačelnika Marijana Pavličeka, da je stanje na računu Grada Vukovara alarmantno i da je za to odgovorna bivša vlast i njihov odnos prema gradskim sredstvima.

Vukovarski gradonačelnik Pavliček izjavio je ranije danas na konferenciji za novinare  da je na računu Grada  danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava, ističući kako 'općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od Vukovara'. Za to je optužio prijašnju vlast na čelu s Penavom. 

U izjavi novinarima Ivan Penava odbacio je te tvrdnje, rekavši kako je na dan primopredaje vlasti u Gradu Vukovaru, 6. lipnja 2025. na računu Grada Vukovara bilo gotovo 2,2 milijuna eura kao i oko 3 milijuna eura nenaplaćenih potraživanja.

„To kaže kako je novi gradonačelnik mogao računati na više od 5 milijuna eura. Postoji i službeni dokument koji potvrđuje te brojke. Pozivam Marijana Pavličeka da se konačno uhvati posla i počne raditi. Apsurdno je govoriti da smo Grad ostavili u nekim financijskim dubiozama jer je na mjestu Pavličeka, kako smo mi željeli, trebao biti Domagoj Bilić iz DP-a“,  rekao je Penava.

Kandidat DP-a za gradonačelnika Vukovara i dopredsjednik vukovarske stranačke podružnice Domagoj Bilić, komentirajući optužbe aktualnog gradonačelnika rekao je kako 'jedino što Marijan Pavliček radi u protekla tri mjeseca, je kukanje i plakanje'.

„Vukovar ne mogu voditi ljudi koji se prema njemu ovako odnose. Vukovar se ne vodi mržnjom, nego s velikom vizijom i velikim znanjem. Vukovar se vodi sa srcem. Međutim, mi vidimo da se u protekla tri mjeseca Vukovar vodi isključivo mržnjom prema bivšoj vlasti u kojoj su Marijan Pavliček i Hrvatski suverenisti bili aktivni sudionik. Oni su tijekom tri mandata imali svog zamjenika, glasali za sve projekte i svake godine podržavali proračun. Gdje ste bili svih ovih godina?“, pitao je Bilić.

