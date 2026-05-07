Peradari u Hrvatskoj se bore sa salmonelom: 'Ozbiljan problem'

Salmonela postaje sve veći problem u hrvatskom peradarstvu i stoga je u suzbijanju te bakterije neophodna suradnja peradara sa znanstvenicima, stručnjacima i nadležnim institucijama, istaknuto je na Peradarskim danima 2026., međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju koji se održava u Poreču. Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rekao je kako zbog visoke prisutnosti u jatima u zemljama iz kojih dolaze proizvodne životinje, raste vjerojatnost prijenosa salmonele u Hrvatsku. Prema njegovim riječima, tijekom 2024. i 2025. godine u Laboratoriju za bakteriologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta pretraženi su uzorci iz 5900 jata raznih kategorija peradi te je u 277 slučajeva utvrđena salmonela, a najveća prisutnost bakterije zabilježena je u jatima konzumnih nesilica.

Kako se čulo tijekom skupa, salmonela se u jata konzumnih nesilica može unijeti na mnogo načina - preko drugih ptica, kontaminiranom hranom, vodom, glodavcima, insektima, ljudima, steljom, prašinom itd.

"Najkritičnije točke i rizici za kontaminaciju proizvodnog sustava od prvih dana života peradi su valionice i zaražena roditeljska jata, a na samoj farmi neprikladno skladištenje hrane i sustavi napajanja ili kontaminirana hrana i voda, nekontrolirani ulazak ljudi i opreme u farme te neprikladno čišćenje i dezinfekcija nakon kraja proizvodnje", rekla je Danijela Horvatek Tomić iz Zavoda za patologiju peradi.

Naglasila je da je ključna kontrola na svim razinama proizvodnje, od valionice do farme. Upravo zato, smatra ona, među ključnim mjerama u borbi sa salmonelom je vakcinacija peradi.

Peradarski dani 2026, najveći simpozij o peradarstvu u Hrvatskoj, okupio je 300 znanstvenika, veterinara, peradara i stručnjaka iz proizvođačkog sektora te prateće industrije iz 22 zemlje.

Osim o salmonelozi na simpoziju se govorilo i o drugim bolestima koje prijete peradi.