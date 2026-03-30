Obavijesti

News

Komentari 0
BEZ PRITISKA NA SUD

Perko: Obeštećenje dužnika u 'švicarcima' je već riješeno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske banke za obnovu i razvitak | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da je konverzija iz 2015. godine riješila status dužnika. Direktorica HUB-a ističe da Vrhovni sud treba donijeti neovisnu odluku bez pritisaka.

Direktorica Hrvatske udruge banaka (HUB) Tamara Perko izjavila je u ponedjeljak da je pitanje obeštećenja kreditnih dužnika u švicarskim francima riješeno još zakonom iz 2015. godine, kao i da Vrhovnom sudu nitko ne treba nametati kakvu odluku po tom pitanju treba donijeti. Perko je tako odgovorila na pitanje novinara da komentira današnju konferenciju za medije Udruge Franak, koja je ususret najavljenoj sjednici proširenog vijeća Vrhovnog suda RH, na kojoj će se odlučivati o pravima potrošača s konvertiranim kreditima na puna obeštećenja, još jednom poručila da 30.000 obitelji s konvertiranim "CHF" kreditima u tekućim sudskim postupcima mora dobiti puna obeštećenja, koja konverzijom nisu ostvarena.

"Kontinuirano naglašavamo da Vrhovnom sudu ne treba nametati kakva odluka treba biti. Vrhovni sud i njegovi suci, ako dođe do odlučivanja, odlučit će onako kako oni misle da treba odlučiti", izjavila je Perko u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) nakon predstavljanja "sandboxa" PutNaTržište, prvog hrvatskog edukativno-simulacijskog programa za poduzeća koja planiraju financiranje putem tržišta kapitala.

HUB stalno ponavlja, istaknula je Perko, da su tzv. zakonom o konverziji iz 2015. godine dužnici s kreditima u švicarskim francima dovedeni u ravnopravni položaj s dužnicima koji su se kreditno zadužili s valutnom klauzulom u eurima.

"Po nama, pitanje obeštećenja je već riješeno, a svako daljnje obeštećenje bi u principu dovelo do neravnoteže između onih korisnika kredita koji su ih uzeli s eurskom valutnom klauzulom i onih koji su ih uzeli s valutnom klauzulom u švicarskom franku"; poručila je Perko.

Napomenula je i da je pri odlučivanju "jako bitno voditi računa o transparentnosti samog procesa, a isto tako i o potencijalnom sukobu interesa pojedinih sudaca".

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026