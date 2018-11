Pernar: Migranti kuhaju ljude; Nikola Grmoja zove vojsku

Ako odete na Google i upišete “migranti, djevojka, glava”, imate prilike vidjeti jedan stravičan video gdje mladoj djevojci prvo odrube glavu, a onda je kuhaju, napisao je na svojem profilu Ivan Pernar žaleći se kako su mu administratori te društvene mreže izbrisali dvije “brutalne objave” na tu temu.

Pernar već danima zaziva vojsku na granicama, iako je sam odbio ići u nju i to, kako je rekao, zato što je riječ o NATO formaciji. “Tko bi normalan htio biti dio takve vojske”, zapitao se, no to mu nije smetalo da u Saboru traži njezinu intervenciju.

U širenju panike pridružio mu se i Most, koji je na konferenciju za novinare izveo liječnika sirijskog podrijetla, dr. Nizaroma Shoukryeama. On se, u društvu Nikole Grmoje, također založio za izvođenje vojske na granice, postavljanje prepreka itd. No još je nedavno govorio drugačije. “I mi smo primali izbjeglice. Zvali smo ih - gosti. Primali smo Libanonce, Palestince - u Siriji ih ima 500 tisuća, Iračane, Kuvajćane...” Sad su ti gosti odjedanput postali nepoželjni.

Očito je da i Most i Živi zid na temi migranata skupljaju političke bodove. Oni bi morali reći što će vojska raditi na granici i kako će zaustaviti migrante. Hoće li to biti oružjem i tko će izdati zapovijest za upotrebu oružja.

Ovako se sve svodi na širenje histerije radi popravljanja rejtinga. Nekome je izvor inspiracije Kaptol, nekome Kremlj, ali cilj je isti: uzeti dio biračkog tijela HDZ-u i stvoriti u Hrvatskoj pretpostavke za prodor orbanističke politike. Dr. Shoukryeam se založio za kritiku Njemačke, dok je Pernar postao zvijezda u Rusiji. On se zalaže za izlazak Hrvatske iz EU i NATO-a. Takva bi, ksenofobna politika, zacijelo pojačala propadanje zemlje i nastavak egzodusa, no njega to ne zabrinjava - mandat je osiguran.