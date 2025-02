Pero Kovačević: Ukrajinci su žrtvovali 400.000 vojnika

Obilježava se treća godišnjica od početka ruske invazije na Ukrajinu, što je dovelo do najvećeg vojnog sukoba na tlu Europe od 1945. godine.

Iako Rusi nisu ostvarili primarni cilj invazije, a to je smjena režima u Kijevu i eliminacija Ukrajine kao nezavisne i suverene države te pretvaranje Kijeva u novu Bjelorusiju, Putin je najavio proglašenje pobjede na treću godišnjicu invazije.

U studiju 4 HRT-a, stručnjak za sigurnosne politike Pero Kovačević je rekao da su Ukrajinci na početku invazije imala 400.000 vojnika.

- Ukrajina je agresiju dočekala s 400.000 dobro naoružanih i obučenih vojnika. Nažalost oni su žrtvovani u Mariupolju, Bahmutu, Avdivki i ostalim dijelovima. Bilo je vojno pametnije povući se s tih dijelova i zauzeti nova područja da se spriječi daljnje napredovanje ruske vojske i da se sprovedu pripreme za buduće ofenzive - rekao je Kovačević.

Dodao je i da je upad u Kursk bio greška.

- Ona je svoje elitne postrojbe izdvojila u području Kurska, a s druge strane si je napravila medvjeđu uslugu jer je oslabila položaje u Donbasu - objasnio je Kovačević. Naglasio je i problem morala koji je u ukrajinskoj vojsci na najnižim granama otkada je Trump došao na vlasti i svima dao jasno do znanja da je spreman na brojne ustupke prema Putinu.

- Ukrajina je došla u tešku situaciju i svima je nizak moral. mislim da će Donald Trump prisiliti i jednu i drugu stranu na mir. Treba napomenuti da se uvijek polazi od trenutačne situacije koja se nalazi na bojišnici, a tu je Ukrajina u lošijoj situaciji. Mora se i reći da je Zapad dao ogromnu pomoć Ukrajini, i da toga nije bilo, Ukrajina bi kapitulirala - dodao je Kovačević.

- U SAD-u tvrde da treba doći do kraja rata jer sva ta pomoć nije dovela do očekivanog , a to je da će se Rusija strateški poraziti - rekao je Kovačević.

EU više nije bitna u svijetu

- EU se treba suočiti s činjenicom da više ne predstavlja bitan čimbenik na strateškoj poziciji u svijetu. Ta su vremena prošla. Puno su vremena izgubili, a sada pokušavaju nešto napraviti. Ako SAD odluči da ne želi više ratno pomagati, Europa i Ukrajina ne mogu nastaviti taj rat, jer bi posljedice bile katastrofalne - rekao je Kovačević.

- Rat treba prekinuti, a što je pravedan mir, to je pitanje o kojem se govori. Pravedan mir bi bio održiv mir i daljnje sprečavanje pogibije. Pitanje je koliko će se u tome uspjeti - zaključio je Kovačević.