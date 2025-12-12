Berlin: Merz okuplja Zelenskog i ključne zapadne čelnike u potrazi za mirom u Ukrajini

Njemački kancelar Friedrich Merz planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i brojne zapadne čelnike u Berlinu u ponedjeljak, u nastojanju pronalaska mira za Ukrajinu.

Nakon govora na njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu ranije tijekom dana Merz će se sastati sa Zelenskijem, a u ponedjeljak navečer pridružit će im se brojni europski čelnici, uključujući i čelnike Europske unije i NATO saveza, rekao je u petak glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer trebali bi sudjelovati na sastanku u Uredu kancelara. Na pregovorima o mirovnom rješenju za Ukrajinu očekuju se i američki predstavnici, pokazuju podaci iz vladinih izvora koje je dobila na uvid novinska agencija dpa.

Hoće li se i kada pregovori održati u idućim danima, na primjer na savjetodavnoj razini, i dalje nije poznato.

Sastanak će se održati u proširenom formatu takozvane Washingtonske skupine, koja uključuje predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu, glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, kao i finskog predsjednika Alexandera Stubba, norveškog premijera Jonasa Gahr Størea, talijansku premijerku Giorgiju Meloni i poljskog premijera Donald Tuska.