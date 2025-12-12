Obavijesti

News

Komentari 0
PREGOVORI SE NASTAVLJAJU

Berlin: Merz okuplja Zelenskog i ključne zapadne čelnike u potrazi za mirom u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Berlin: Merz okuplja Zelenskog i ključne zapadne čelnike u potrazi za mirom u Ukrajini
Foto: Annegret Hilse

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će ugostiti Volodimira Zelenskija te čelnike EU-a, NATO-a i vodećih europskih država, uključujući Macrona i Starmera.

Njemački kancelar Friedrich Merz planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i brojne zapadne čelnike u Berlinu u ponedjeljak, u nastojanju pronalaska mira za Ukrajinu.

Nakon govora na njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu ranije tijekom dana Merz će se sastati sa Zelenskijem, a u ponedjeljak navečer pridružit će im se brojni europski čelnici, uključujući i čelnike Europske unije i NATO saveza, rekao je u petak glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

KRAH RUSKE OFENZIVE VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'
VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer trebali bi sudjelovati na sastanku u Uredu kancelara. Na pregovorima o mirovnom rješenju za Ukrajinu očekuju se i američki predstavnici, pokazuju podaci iz vladinih izvora koje je dobila na uvid novinska agencija dpa.

Hoće li se i kada pregovori održati u idućim danima, na primjer na savjetodavnoj razini, i dalje nije poznato.

VELIKI PREGOVORI Bijela kuća: 'Trump je jako frustriran i Rusijom i Ukrajinom'
Bijela kuća: 'Trump je jako frustriran i Rusijom i Ukrajinom'

Sastanak će se održati u proširenom formatu takozvane Washingtonske skupine, koja uključuje predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu, glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, kao i finskog predsjednika Alexandera Stubba, norveškog premijera Jonasa Gahr Størea, talijansku premijerku Giorgiju Meloni i poljskog premijera Donald Tuska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini
DVIJE ZEMLJE PROTIV

EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini

Sve članice osim dvije podržale su odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, čime se otvara put za financijsku podršku Ukrajini.
VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'
KRAH RUSKE OFENZIVE

VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'

Ukrajinske snage vratile su Kupjansk i izolirale ruske trupe. Zelenski posjetio prvu crtu i poslao poruku Putinu. Hibridni rat lažnim kartama nastavlja se bez milosti
Rusi tuže belgijskog depozitara zbog planova o korištenju njezine zamrznute imovine
NAJAVILI TUŽBU

Rusi tuže belgijskog depozitara zbog planova o korištenju njezine zamrznute imovine

Središnja banka razmatra i mogućnost obrane svojih interesa pred međunarodnim i arbitražnim sudovima, računajući na provedbu njihovih presuda u članicama Ujedinjenih naroda, citira Interfax

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025