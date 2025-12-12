Zelenski ušao u Kupjansk: ‘Rusi su odsječeni, grad je naš!’

Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu nad sjevernim dijelovima strateški važnog grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti te u obruču drže nekoliko stotina ruskih vojnika. U iznenadnom posjetu prvoj crti bojišnice, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snimio je video ispred ulaznog znaka u grad, izravno opovrgavajući tvrdnje Kremlja o potpunom zauzimanju grada i poslavši snažnu poruku Moskvi.

Zapovjednik korpusa "Hartija" Nacionalne garde, Ihor Obolijenski, potvrdio je da su ruske snage u gradu potpuno izolirane nakon višemjesečne, pažljivo planirane operacije.

​- Danas možemo reći da su Rusi u gradu potpuno odsječeni. Dugo nisu razumjeli što se događa. Ali sada znaju da su okruženi - izjavio je Obolijenski za medij Ukrajinska Pravda.

Prema njegovim riječima, ukrajinske jedinice presjekle su sve kopnene linije opskrbe, a preostale ruske trupe, za koje se procjenjuje da ih je unutar grada ostalo najviše 200, zalihe dobivaju isključivo dronovima. Tijekom operacije oslobođena su i najmanje tri sela sjeverno i zapadno od Kupjanska, uključujući Kindrašivku i Radkivku.

Operacija je, kako navode ukrajinski izvori, rezultat koordiniranog djelovanja više elitnih postrojbi, uključujući jurišnu pukovniju "Kod 9.2" i dijelove 92. jurišne brigade. Od rujna do danas, u borbama na ovom području potvrđeno je više od 1000 ubijenih ruskih vojnika.

Zelenski s prve crte: 'Rezultati na bojištu ključni su za diplomaciju'

Posjet predsjednika Zelenskog Kupjansku ima golemu simboličku i stratešku važnost. U video poruci snimljenoj na ulazu u grad, odjeven u pancirku, čestitao je Dan kopnenih snaga i pohvalio vojnike.

​- Danas je iznimno važno postizati rezultate na prvim crtama kako bi Ukrajina mogla postizati rezultate u diplomaciji - poručio je Zelenski, jasno povezujući vojne pobjede s pregovorima o završetku rata.

Njegov dolazak izravan je odgovor ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je još 4. studenog na Vijeću za nacionalnu sigurnost izjavio da je Kupjansk "praktički u rukama ruskih snaga" i da je njegova sudbina "već odlučena".

Hibridni rat lažnim kartama i dezinformacijama

Glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, Oleksandr Sirski, optužio je Rusiju za vođenje hibridnog rata.

- Količina ruskih laži daleko premašuje stvarni tempo napredovanja ruskih trupa. Neprijatelj koristi dezinformacije i lažne karte - napisao je Sirski na Telegramu.

Sličan obrazac viđen je i u borbi za Pokrovsk, strateški grad u Donjeckoj oblasti. Iako je Rusija 2. prosinca proglasila njegovo potpuno zauzimanje, ukrajinske snage i dalje drže kontrolu nad gotovo 13 četvornih kilometara na sjeveru grada, a borbe se nastavljaju. Sirski je priznao da su se ukrajinske snage u jednom trenutku taktički povukle iz grada, ali su se uspjele vratiti i nastaviti obranu u, kako je rekao, "iznimno teškoj fazi".

Skupa cijena sporog napredovanja

Unatoč ruskim tvrdnjama o napredovanju na svim frontama, podaci pokazuju da je njihov napredak izrazito spor i skup. Prema procjenama Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija je ove godine zauzela 4669 četvornih kilometara, što je samo 0,77 posto teritorija Ukrajine. Cijena za to su procijenjeni gubici od 820.000 vojnika od početka invazije.

ISW procjenjuje da bi ruskoj vojsci trebale najmanje dvije do tri godine da zauzme ostatak Donjecke oblasti, što bi uključivalo "teške i skupe bitke koje Ruska Federacija možda neće moći izdržati".

Istovremeno, rusko gospodarstvo pokazuje znakove posustajanja. Nakon što je dobro izdržala prve tri godine rata, ekonomija je usporila, a riznica i energetske korporacije ostaju bez gotovine, što je dovelo do rezova u obrambenom proračunu. Zemlji, prema riječima potpredsjednika vlade Denisa Manturova, nedostaje 2,3 milijuna radnika. Europska unija zadala je novi udarac zamrzavanjem 210 milijardi eura ruske imovine na neodređeno vrijeme, s ciljem da se taj novac iskoristi za financiranje obrane Ukrajine.