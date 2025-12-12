Obavijesti

DVIJE ZEMLJE PROTIV

EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini

Piše HINA,
EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini
Sve članice osim dvije podržale su odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, čime se otvara put za financijsku podršku Ukrajini.

Sve države članice EU-a, osim dvije, odobrile su u petak kroz pisanu proceduru odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, što je ključni preduvjet za odobravanje reparacijskog zajma za Ukrajinu.

"Završen je pisani postupak, 25 država za, dvije protiv", rekao je europski diplomatski izvor, ne navodeći koje su dvije države bile protiv.

Riječ je ključnom dijelu prijedloga Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi kao podloga za reparacijski zajam za Ukrajinu.

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine Ruske središnje banke, prema pravilima EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno, što znači da bilo koja članica može blokirati produljenje.

U slučaju takve blokade ruska imovina bi bila automatski odmrznuta, a teret otplate zajma pao bi na države članice. Sada je Komisija predložila korištenje članka 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, koji predviđa mogućnost da se u hitnim situacijama prijeđe s odlučivanja konsenzusom na kvalificiranu većinu.

Komisija je predložila uredbu na temelju članka 122 da se zabrani transfer ruskih sredstava dok se ne riješi pitanje štete koju je ruski rat nanio napadom na Ukrajinu

