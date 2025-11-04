Obavijesti

TRAŽILA AZIL

Peru je prekinuo odnose s Meksikom: Bivša premijerka se sakrila u veleposlanstvo

Piše HINA,
Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Betssy Chavez se suočila s kaznenim prijavama zbog navodne uloge u Castillovom pokušaju raspuštanja Kongresa krajem 2022. godine

Peru je odlučio prekinuti diplomatske odnose s Meksikom, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova te andske nacije, nakon što se bivša peruanska premijerka sakrila u meksičkom veleposlanstvu kako bi zatražila azil. Ministar vanjskih poslova Hugo de Zela rekao je novinarima da su peruanski dužnosnici ranije tijekom dana saznali da je bivša premijerka Betssy Chavez, koja je služila pod predsjednikom Pedrom Castillom, pobjegla u meksičko veleposlanstvo u Limi.

Meksičko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

"Kao odgovor na taj neprijateljski čin i uzimajući u obzir ranije slučajeve u kojima su se sadašnji i bivši predsjednici te zemlje miješali u unutarnje stvari Perua, peruanska vlada danas je odlučila prekinuti diplomatske odnose s Meksikom", rekao je de Zela.

Betssy Chavez se suočila s kaznenim prijavama zbog navodne uloge u Castillovom pokušaju raspuštanja Kongresa krajem 2022.

Castillo je svrgnut i ostaje u pritvoru.

Chavez je bila u pritvoru od lipnja 2023., ali ju je sudac pustio na slobodu u rujnu dok je trajalo njezino suđenje.

Njezin odvjetnik Raul Noblecilla rekao je lokalnoj radio postaji RPP da nije čuo svoju klijenticu nekoliko dana i da ne zna je li zatražila azil.

Chavezin vozač je svojedobno posvjedočio da ga je zamolila da je odveze u meksičko veleposlanstvo dok je Castillo pokušavao raspustiti Kongres.

Chavez je zanijekala da je tada pokušala doći do veleposlanstva i zanijekala je da je znala za Castillov plan raspuštanja zakonodavnog tijela.

Tužitelji su za nju zatražili kaznu od 25 godina zatvora.

