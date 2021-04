Danas je 69,57 posto dionica Mercatora prebačeno s Agrokora d.d. na Fortenova grupu, čime je Mercator postao integralni dio poslovnog područja maloprodaje Fortenova grupe, koja je sada vlasnica 88,1 posto Mercatora.

- Ova ujedinjena grupa je sada prije svega konsolidirala svoje vlasništvo i kreditnu stranu svojega posla. Mercator je imao 55 banaka koje su ga financirale, Fortenova je izašla iz Izvanredne uprave sa 70 kreditora. Mi smo u zadnje dvije godine sveli sve kreditore na jednu obveznicu koja ima dva kreditora te je funkcioniranje grupe sve jednostavnije. Iskonsolidirali smo vlasničku strukturu Fortenova grupe - rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, za Dnevnik HRT-a.

Peruško kaže kako je funkcioniranje sada stabilnije jer postoji konsolidirana vlasnička te kreditna struktura.

- Grupa naravno zapošljava, prije dva tri tjedna smo završili s dezinvestiranjem Leda i Frikoma, grupa će imati dugoročno održivu kapitalnu strukturu, imat ćemo potencijal za investicije, s investicijom ćemo moći u segmentima u kojima i dalje poslujemo, omogućit ćemo poboljšanje konkurentnosti te ćemo biti atraktivniji za nove zaposlenike na tržištu. To će omogućiti i prosperitet za naše zaposlenike, za njihovo napredovanje - poručio je Peruško.

Peruško odbacuje mogućnost prodaje Jamnice.

- Ne. Mi smo prodali svoju diviziju smrznute hrane s ciljem da grupu dovedemo do dugoročno stabilne kapitalne strukture, a što je učinjeno. Fokusirani smo na to da ostanemo vodeći poslodavac u regiji. Vodeći smo u pet segmenata u kojima poslujemo. Tu se radi o maloprodaji, najveći smo regionalni trgovac, vodeći smo u kategoriji pića, proizvodnji ulja te preradi mesa. Tu ćemo nastavljati investirati - rekao je Peruško.

Sve probleme uspješno su riješili, a to će se odnositi i na Konzum, tvrdi Peruško.

- Rekao sam da je ova Grupa imala jako veliki broj problema i da smo sve probleme uspješno riješili. Upravo sposobnost da rješavamo probleme, da iz njih napravimo iskorak za Grupu, je dokaz da ćemo i one stvari koje moramo popraviti u Konzumu i Mercatoru, implementirati. Mi smo u 3 godine došli od 0 do 70 milijuna eura operativne dobiti. Mi smo broj jedan trgovac u Hrvatskoj, popravili smo se po pitanju percepcije kod naših kupaca, to ćemo samo nastaviti - poručio je Peruško.