Perverzna učiteljica koja je varala muža s učenikom i dalje u braku. Otkrili jezive detalje

Slučaj bivše profesorice McKenne Kindred (27) iz američke savezne države Washington zgrozio je javnost nakon što su otkriveni detalji njezine afere sa 17-godišnjim učenikom. Ne samo da je osuđena za seksualno nedolično ponašanje, već su isplivali i bizarni detalji o tome kako je održavala vezu, uključujući slanje novca za benzin, a cijela priča dobila je nevjerojatan epilog u kojem joj je prevareni suprug sve oprostio i s njom započeo novi život, piše New York Post.

Sve je počelo na Instagramu

Neprimjereni odnos između profesorice i učenika srednje škole *Central Valley* započeo je u lipnju 2022. godine, kada ju je tinejdžer pronašao na Instagramu. Uskoro su počeli razmjenjivati eksplicitne poruke, fotografije i videosnimke. Istraga je kasnije otkrila poruke u kojima je Kindred pokazivala ljubomoru i posesivnost. "Kad druge djevojke u mom razredu pričaju o tebi, osjetim da se ljutim", napisala mu je u jednoj od poruka, jasno aludirajući na odnos koji je daleko prelazio profesionalne okvire.

Komunikacija je postajala sve otvorenija, a Kindred je u porukama sugerirala da su imali bliske susrete i u prostorijama škole. "Skoro su nas uhvatili. Bila sam tužna kad je onaj učenik ušao. Htjela sam da me držiš. Stvarno volim kad me dodiruješ", stoji u jednoj od poruka koje su kasnije poslužile kao dokaz.

Maratonski seks dok je suprug bio u lovu

Afera je kulminirala u studenom 2022. godine, kada je Kindred iskoristila odsustvo svog supruga Kylea, inače odvjetnika, koji je bio na putu u lovu. Pozvala je 17-godišnjeg učenika u njihov zajednički dom.

Prema njegovu svjedočenju policiji, stigao je u večernjim satima, a nakon gledanja filma i poljubaca, par je imao spolni odnos. Započeli su na kauču, a zatim se preselili u spavaću sobu, gdje su proveli više od tri sata.

Nakon maratonskog seksa, razmijenili su još bizarnih poruka.

"Drago mi je da te mogu zadovoljiti", napisao joj je učenik, na što mu je ona odgovorila lajkom.

Tinejdžer ju je potom upitao je li koristila seksualno pomagalo dok je mislila na njega, na što je ona odgovorila: "Jesam".

Novac za benzin kao dio plana

Jedan od ključnih detalja koji je pomogao u razotkrivanju afere otkrila je majka maloljetnika, Ashley Beckley. Tijekom istrage, prisjetila se sumnjivih transakcija i policiji ispričala kako je primijetila da njezin sin prima uplate putem aplikacije Venmo.

Pošiljatelj je bila upravo McKenna Kindred, a novac je bio namijenjen za benzin. Iako joj se to u početku činilo "pomalo neprimjerenim", majka tada nije znala pozadinu priče. Kasnije je shvatila da je to bio način na koji je profesorica financirala dolaske učenika] do svoje kuće.

Skandal je otkriven, a suprug joj je sve oprostio

Glasine o vezi počele su kružiti školom, a klupko se odmotalo u prosincu 2022., kada su prijatelji 17-godišnjaka podijelili snimke zaslona eksplicitnih poruka s drugim profesorom, koji je odmah alarmirao policiju.

Učenikova majka također je dala ključne dokaze, uključujući fotografije golih grudi koje je Kindred slala njezinom sinu.

U ožujku 2024. Kindred je uhićena i na sudu je, jecajući, priznala krivnju za lakša djela seksualnog nedoličnog ponašanja drugog stupnja i neprimjerenu komunikaciju s maloljetnikom.

​- Zbog svojih postupaka izgubila sam karijeru, vrijedna prijateljstva, slobodu i iznevjerila bezbroj ljudi koji su mi vjerovali. Duboko se sramim boli koju sam prouzročila - rekla je na sudu.

Izbjegla je zatvorsku kaznu, ali je osuđena na dvije godine uvjetno.

Suprug joj je oprostio. I dalje su u braku.

