Peskov: Ne mogu ni potvrditi niti opovrgnuti izvješća o razgovoru Putina i Trumpa

Trump je rekao da je telefonski razgovarao s Putinom o okončanju rata u Ukrajini, izvijestio je New York Post, što je prvi poznati izravni razgovor između Putina i američkog predsjednika od početka 2022. Trump, koji je obećao okončati rat u Ukrajini, ali još nije javno iznio kako će to učiniti, rekao je prošli tjedan da je rat krvoproliće i da je njegov tim imao "neke vrlo dobre razgovore".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:55 Trump: 'SAD želi preuzeti Gazu' | Video: 24sata/reuters

U intervjuu u Air Force One u petak, Trump je za New York Post rekao da je "bolje da ne kaže", kada su ga upitali koliko su puta on i Putin razgovarali.

- On (Putin) želi da ljudi prestanu umirati - rekao je Trump za New York Post.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnoj novinskoj agenciji TASS da se "pojavljuju mnoge različite komunikacije".

- Ova komunikacija odvija se različitim kanalima. Možda ja osobno nešto ne znam. Stoga u ovom slučaju ne mogu ni potvrditi niti demantirati - rekao je Peskov na upit TASS-a da izravno komentira izvješće New York Posta.

Putin je zadnji put razgovarao s bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u veljači 2022., malo prije nego što je Putin naredio slanje tisuća vojnika u Ukrajinu. Dvojica čelnika tada su razgovarala oko sat vremena, priopćio je Kremlj.

Novinar Washington Posta Bob Woodward u svojoj je knjizi "Rat" iz 2024. objavio da je Trump čak sedam puta izravno razgovarao s Putinom nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine.

Upitan je li to istina u prošlogodišnjem intervjuu za Bloomberg, Trump je rekao: "Ako jesam, to je pametna stvar." Kremlj je demantirao Woodwardovo izvješće.

Trump je za New York Post rekao da je "uvijek imao dobar odnos s Putinom" i da ima konkretan plan za okončanje rata. No, više detalja nije otkrio.

- Nadam se da će biti brzo. Ljudi umiru svaki dan. Ovaj rat u Ukrajini tako je loš. Želim okončati tu prokletu stvar - rekao je Trump.