Tuga: Tri dana nakon nesreće i majka je otišla svom anđelu...

Prošle nedjelje roditelji s dvoje djece vraćali su se iz svatova. Sletjeli su autom u odvodni kanal u mjestu Hrastje kraj Svetog Ivana Zeline. Preminuo je dječak koji je uskoro trebao krenuti u sedmi razred, a mama, tata i djevojčica bili su teško ozlijeđeni.

Curica (14) se oporavlja i pri svijesti je, no nakon brata ostala je i bez majke. Obitelj nam je potvrdila kako je majka preminula u utorak navečer. Bila je u komi nakon nesreće, a u komi je i tata koji je vozio automobil tog nesretnog jutra.

'Muškarac je zazivao ženino ime'

Podsjećamo, teška prometna nesreća bila je u nedjelju blizu Svetog Ivana Zeline. Otac obitelji vozio je svoju ženu i dvoje djece u Golfu četvorci koji je imao oko mjesec dana, rekli su nam susjedi.

- To je bio tako snažan tresak da me odmah probudio iz sna. Bilo je nešto iza 5 sati kad sam izletio van i ugledao auto koji se zabio u betonski most. Iznutra se nije čulo ništa. Grobna tišina - ispričao nam je stanovnik Hrastja.

- Kako su udarili, probudio sam se i otvorio prozor. Bili su zabijeni u mostić direktno ispod mog prozora. Vozač je pokušavao otvoriti vrata no nije mogao. Odmah sam zvao pomoć - rekao nam je Darko Heged, koji je među prvima išao pomoći.

- Muškarac je bio pri svijesti i samo je zazivao ženino ime - prepričao je mještanin.

Da bi liječnik došao do njih, vatrogasci DVD-a Sveti Ivan Zelina morali su, skinuti prozore, razrezati vrata i krov Volkswagen Golfa.

- Ova naša cesta kroz Hrastje, koja vodi od Zagreba prema Varaždinu, vam je prava crna točka u Hrvatskoj. Na dionici gdje su poginuli ovi ljudi ograničenje brzine je 80 kilometara na sat, a vjerujte mi rijetko tko to poštuje. Pa i sad kad su oni stradali kraj nas su projurili auto i motocikl i nisu se osvrtali - zgrožen je Heged.