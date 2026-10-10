Pet ljudi nakon nesreće kod Sinja završilo u KBC-u Split: Poznato u kakvom su stanju

U splitski KBC dovezeno je pet osoba ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Brnazama te nisu u životnoj opasnosti, izvijestili su subotu navečer iz KBC-a.

"U KBC Split iz Brnaza su do sada dovezene tri ženske osobe srednje životne dobi, te dva muškarca jedan od 58 godina a jedan mlađe životne dobi. Njihova medicinska obrada je u tijeku, nisu životno ugroženi," rekli su Hini u splitskom KBC-u subotu navečer.

Policija je ranije izvijestila da se u subotu oko 18,10 sati u Brnazama, dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.