Pet minuta kaosa: Vjetar čupao brodove i stabla, ljudi spašavali jedni druge. Štete su milijunske

Uništen stadion Poljud, havarija u trajektnoj luci, rastrgana garaža javnoga gradskog prijevoza, pale dizalice u Brodosplitu, stotine porušenih stabala u gradu i u Park-šumi Marjan, poplavljene ulice i poslovni prostori, prometni kolaps, deseci razbijenih automobila i 26 ozlijeđenih osoba... To je epilog katastrofalnog nevremena koje je u utorak malo prije devet sati pogodilo Split. Nezapamćeni izljev kiše i tuče nošenih udarima vjetra jačima od 200 kilometara na sat trajao je samo pet minuta, no i to je bilo dovoljno da pomete sve pred sobom. Županijski centri 112 imali su više od 500 dojava građana o posljedicama nevremena.

Vjetar je s veza "iščupao" trajekt "Petar Hektorović", koji se prvo naslonio na katamaran, a potom zabio u drveni turistički brod, koji je potonuo.

- Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta došlo je do pucanja konopa. Samo zahvaljujući brzoj intervenciji zapovjednika i posade, oborena su dva sidra i spriječena je puno veća šteta u luci Split. Na trajektu je zabilježen udar vjetra od 212 kilometara na sat, puknula su tri čela i četiri konopa - kazala je Jelena Ivulić, koordinatorica splitske agencije Jadrolinije.



Kako su nam javili svjedoci događaja, od količine kiše trajekt se jedva vidio.

- U jednom trenutku kiša je bila toliko jaka da se nije skoro ni vidio trajekt koji je 10-15 metara od nas. 'Hektorović' mu je probio trup broda i on je odmah počeo tonuti. Čovjek je morao iskočiti s broda - ispričala nam je čitateljica.

Osim potopljenog putničkog broda Kruna mora, oštećen je putnički brod Voyage, na koji je bio vezan, a na kojem su oštećeni paluba, stakla i ograda. Oštećen je i katamaran Krilo, na koji se trajekt naslonio. U splitskoj Sjevernoj luci vjetar je s veza otrgnuo i brod za rasuti teret, koji je sigurno vraćen uz asistenciju tegljača. Iz resornog ministarstva javljaju i o više jedrilica kojima je zbog nevremena trebala pomoć u spašavanju. Na jednoj jedrilici, koja se tijekom nevremena zatekla u Bračkom kanalu, a kojoj je slomljen jarbol te je ostala bez pogona, bilo je i dijete. Svi su uspješno spašeni.

Na stadionu Poljud stanje nakon nevremena također je vrlo loše.

- Najveća šteta je na krovu. Leksan je probijen na mnogo mjesta i sad je to opasno s dvije strane. Otvoreno je, pa vjetar može dizati ostatak ploča. Gradonačelnik je već bio i imat ćemo sastanke, a plan je da što prije to saniramo. Angažirat ćemo alpiniste, koji će se popeti čim to bude moguće i osigurat će krov. Stadion je dosta poplavio. Već smo vidjeli da je negdje bilo problema s instalacijama, dio stadiona se i zapalio, ali je to sanirano - rekao je predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

Park-šuma Marjan također je pretrpjela velike štete. Ozlijeđene ljude s Marjana su brodovima prevozili do punkta s vozilima Hitne.

- Uragan je došao iz smjera Trogira, spustio se na Institut za oceanografiju i ribarstvo pa do Bena i Prve vode. Doslovno kataklizma, film katastrofe, Marjan izgleda kao bojište u Ukrajini. Na jednog posjetitelja pala je grana, pretrpio je ozljedu glave, ali nasreću tamo su bile studentice medicine koje pomažu na plaži za osobe s invaliditetom, pa su odmah priskočile u pomoć. Brodom su ih potom prevezli do Hitne jer se nije moglo proći. Sustipan je također teško oštećen, pa smo to područje zatvorili, kao i Marjan. Više od stotinu stoljetnih stabala je porušeno. Na teren su stigli i pripadnici HGSS-a - kazao nam je ravnatelj Park-šume Marjan, Marko Pejnović.

Split: Porušeni brodovi u lučici Spinut | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Branimir Jukić, pročelnik HGSS-a Split, kaže kako su od jutra angažirani na terenu, koji su pretraživali i s potražnim psima.

- Odmah su na teren izašle naše zemaljske ekipe i jedno plovilo. Do našeg dolaska ljudi su s Marjana već bili prebačeni policijskim plovilom. Ostali smo tamo pomagati u čišćenju prometnica po Marjanu, a teren smo pretraživali i sa psima kako bismo se uvjerili da nije netko ostao zarobljen pod krošnjama palih stabala. Na svu sreću, nitko nije ozbiljno stradao. Mi smo na terenu s 20 ljudi, pet vozila i jednim plovilom - kazao nam je Jukić.

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su kako su u službeno plovilo ukrcali šest ljudi i prevezli ih do lučice Spinut, gdje ih je pričekao tim hitne medicinske pomoći, te da je jedan od njih lakše ozlijeđen, u vidu ogrebotina.

- Također, prije dolaska policijskih službenika četiri je osobe na gliser prihvatio građanin, koji ih je prevezao do lučice Spinut - dodali su iz splitske policije.

Među ozlijeđenima na Marjanu je i Dražen Lalić, sociolog i profesor.

- Dobro sam sad, upravo su me zašili. Velika grana me udarila dva puta po glavi, s lijeve i desne strane. Nisam se mogao obraniti jer sam pokušavao zaštititi svog psa. Sad imam dva puta po šest šavova. Kamenje je letjelo, grane su bile posvuda. Bilo me strah. Mislio sam da ću izgubiti živu glavu. Svaka čast vatrogascima. Dalmatinci su najbolji kad krene panika. Jedni drugima pomažemo. To je bilo pet minuta užasa, prava pijavica - kazao nam je Lalić.

U oluji je ozlijeđen i bivši atletičar i olimpijac Ante Bonačić, koji je trenirao osmogodišnjaka kad se otvorilo nebo. On je bio na Marjanu kad je krenulo padati stablo na Bojana Marinovića, bivšeg trenera Blanke Vlašić. Bonačić je tijelom zaštitio dječaka te je i on lakše ozlijeđen, a Marinović je prošao s ogrebotinama, piše Slobodna Dalmacija.

Upravo na području Marjana, u četvrti Spinut te u Gundulićevoj ulici i na Mažuranićevu šetalištu najviše je ozlijeđenih građana.

- Uglavnom se radilo o lakše ozlijeđenim osobama, izuzev jedne žene koja je imala ozljedu prsišta, ali i ona je sad izvan životne opasnosti. Zabilježili smo i jednu ozljedu zbog strujnog udara kao posljedice nevremena - rekao je Leo Luetić, ravnatelj Hitne.

Iz splitskog KBC-a izvijestili su da su dvoje ljudi s teškim ozljedama zadržali na liječenju, a da su ostale pustili kućama.

Razorna oluja na parkirane automobile srušila je i konstrukciju koja se priprema uoči festivala Ultra Europe, a velika šteta je i u brodogradilištu.

- Jak vjetar i obilna kiša doveli su do rušenja velike portalne dizalice te oštećenja imovine, proizvodnih hala i radnih prostora, s kojih je vjetar odnosio krovove i razbijao prozore i stakla, uključujući vozila pogođena srušenim stablima. Nasreću, nema ozlijeđenih, no posljedice ove nepogode još se saniraju – rekao nam je glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić.

Splitski Peristil pretvorio se u bazen, Dioklecijanovi podrumi su poplavljeni, a na Rivi su nakon nevremena ležale rastrgane palme i polomljeni suncobrani iznad terasa.

Kod zgrade Kineski zid snažni naleti vjetra i tuče uništili su desetke parkiranih automobila. Svima u nizu probijena su bočna stakla. Mnogi su na prometnicama ostali zarobljeni.

- Široki bor pukao je kao šibica. Toliko je široko da ga ne možete obuhvatiti. Vjetar ga je strgao kao šibicu, ma kao čačkalicu. Ljudi su vrištali. BMW je uništen. Brzo sam izašao. Oko mene je bilo sve puno lišća i drveća. Sva sreća da nikog nije bilo vani u tom trenu - kazao nam je čitatelj.

Splitski javni prijevoznik, Promet, također zbraja velike štete.

- Zbog iznimno snažnog olujnog nevremena koje je jutros pogodilo područje Splita značajno je oštećen krov nad našom glavnom radionicom autobusa i centralnim skladištem, pri čemu je došlo i do poplave u više prostorija. Vjetar je uzrokovao i štete na autobusima, ukupno je oštećeno sedam vozila, i to uslijed udara krhotina, ali i stabala koja su se rušila pod silinom vjetra. Najveća šteta zabilježena je na navedenom krovištu, čiji je veći dio zbog udara vjetra odnesen sve do Solinske ulice. Točni iznosi šteta još se utvrđuju. Naglašavamo i da dijelovi krovišta koji su se pojavili u Hercegovačkoj ulici nisu s našeg objekta nego sa susjednog. Nitko nije ozlijeđen - kazao nam je Hrvoje Mlikota, glasnogovornik Prometa Split.

Grad Split zbog nevremena je otvorio posebnu e-mail adresu: prijavastete@split.hr, na koju građani i pravne osobe mogu prijaviti štetu na svojoj imovini. Rok za podnošenje prijave je 10. srpnja 2025. do 16 sati..