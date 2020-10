'Pet mjeseci nije bilo plaće, a ne znamo više ni tko je direktor'

Nakon pravosudne trakavice vezane uz brodogradilište Leda na Korčuli, sedam radnika nije dobilo plaću za travanj, svibanj, lipanj, kolovoz i rujan. Za siječanj, veljaču i ožujak, isplaćen im je tek minimalac

<p>Brodogradilište Leda na Korčuli još je 2014. godine bilo perspektivno i poslovalo u plusu, a onda su počeli problemi koji traju do danas. Naime, brodogradilište je u svojim najboljim danima bilo u vlasništvu nizozemske tvrtke Peters Shipyard Adriatic i imao je stotinjak zaposlenih.Suvlasnik brodogradilišta, Geert Lucas van Voorn, također iz Nizozemske, prevario je svog partnera Piera Titusa Meindertsa, prenijevši poslovne udjele brodogradilišta na drugu firmu. Peters Shipyard Adriatic o tome nije imao pojma. Cijelo poslovanje polako preuzima novi suvlasnik pod čijom upravo brodogradilište sve više tone, a cijeli slučaj završava na sudu. Dino Runko, jedan od radnika koji je tamo radio punih 10 godina, tada je dao otkaz. Međutim, vratio se godinu dana kasnije, nakon što je tvrtka otišla u stečaj, u srpnju 2020. </p><p>- Malo nakon ulaska u stečaj od strane prijašnjih vlasnika podnesena je žalba zbog ne poštivanja procedure ulaska u stečaj. Mi smo odradili srpanj te primili plaću za taj mjesec. Odradili smo i kolovoz te smo trebali dobiti plaću i za taj mjesec, ali tada se ukinulo rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku zbog protokolarnih grešaka sutkinje i predmet se vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. Stečajni upravitelj obavijestio nas je 7.9.2020 da on nema više ovlasti nad nama, ni pravo potpisa, niti nam može isplatiti plaće s obzirom na to da je sud odlučio da nismo više u stečaju. Problem nastaje jer od toga datuma do današnjega mi ne znamo niti tko nam je direktor niti tko je nadležan za ovu firmu što moramo raditi, tko odgovara za taj rad... Bivši stečajni upravitelj ne može nam uplatiti plaće jer kaže da nije više na dužnosti kao stečajni upravitelj te čekamo da sud prebaci onda ovlasti na vlasnika prije stečaja od 1.7.2020. - objasnio je Dino. Dodao je da još veći problem nastaje čim sud prebaci ovlasti na prijašnjega vlasnika jer sva sredstva koja su zaradili u stečaju idu po automatizmu za pokrivanje dugova računa u blokadi. </p><p>- Radnici nisu dobili plaću za travanj, svibanj, lipanj, kolovoz. i rujan. Za siječanj, veljaču i ožujak, isplaćen im je tek minimalac. Pošto sam bio dao otkaz i priključio im se tek u lipnju, ja nisam dobio plaću samo za kolovoz i rujan - rekao je Dino. Radnici su se učlanili i u sindikat, ali ni tamo im nisu pomogli. </p><p>Za komentar smo pitali i direktoricu brodogradilišta Lenu Šegedin.</p><p>- Trenutno ne bih puno komentirala zbog ročišta kojeg imamo 14. listopada. Mogu tek reći da mi je jako žao što je brodogradilište upropašteno i nadam se da ćemo ga ipak sačuvati. Ono ima ogromni potencijal. Turizam je bitan, ali turizam nije i ne može biti sve. Treba nam i proizvodnja - rekla je Šegedin. </p><p>Pier Titus Meinderts pravdu je nakon velike prevare potražio na sudovima. Vodio je dva paralelna postupka, jedan u Nizozemskoj, jedan u Hrvatskoj. Nizozemsko pravosuđe još 2014. godine u kratkom postupku donijelo je presudu kako je transakcija poslovnih udjela neosnovana, te je naložilo da se sve vrati kako je i bilo. U Hrvatskoj proces traje još dan danas. <br/> </p>