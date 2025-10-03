Obavijesti

News

Komentari 0
VOJNA VJEŽBA

Pet norveških vojnika nestalo kod granice s Rusijom

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Pet norveških vojnika nestalo kod granice s Rusijom
Foto: Wikimedia Commons

U početku je prijavljen nestanak desetorice vojnika, kombinacije časnika i ročnih vojnika, svi pripadnici Jegerbataljonen (Lovčke bojne) pri garnizonu Sør-Varanger.Tijekom poslijepodneva i večeri u četvrtak, njih petorica su pronađena: trojica su se samostalno vratila na dogovoreno mjesto okupljanja, dok su dvojicu locirali i spasili helikopterom pripadnici spasilačke službe

Pet norveških vojnika i dalje se vodi kao nestalo u općini Nesseby, u istočnom dijelu regije Finnmark, blizu granice s Rusijom, nakon što se nisu javili po završetku vojne vježbe usmjerene na izbjegavanje, kamuflažu i prikrivanje položaja, piše La Derecha Diario.

Potraga, koja je započela u noći 2. listopada, uključuje spasilačke jedinice, helikoptere i policiju, a odvija se u zahtjevnim geografskim uvjetima – na planinskom terenu, u rascjepkanim šumama i močvarnim područjima.

PETA KOLONA Poljaci iznijeli ozbiljne optužbe: Moskva je pripremala napad eksplozivima u konzervama
Poljaci iznijeli ozbiljne optužbe: Moskva je pripremala napad eksplozivima u konzervama

U početku je prijavljen nestanak desetorice vojnika, kombinacije časnika i ročnih vojnika, svi pripadnici Jegerbataljonen (Lovčke bojne) pri garnizonu Sør-Varanger.

Tijekom poslijepodneva i večeri u četvrtak, njih petorica su pronađena: trojica su se samostalno vratila na dogovoreno mjesto okupljanja, dok su dvojicu locirali i spasili helikopterom pripadnici spasilačke službe. Svi su bili u dobrom zdravstvenom stanju. Međutim, preostala petorica još uvijek se vode kao nestali.

Izgubili se?

Vojna vježba, koja je trajala gotovo dva tjedna, trebala je završiti u četvrtak ujutro. Međutim, vojnici se nisu pojavili u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu.

Prema riječima Jørgena Hauklanda Hansena, načelnika policijskih operacija u Finnmarku, razmatraju se dvije hipoteze: moguća zabuna oko vremena prijave ili da se dogodilo nešto ozbiljnije. Zbog proteka vremena bez ikakvog kontakta, vlasti strahuju da bi moglo doći do ozljeda ili drugih hitnih situacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
BLAGO NDH

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...
STRAŠNA PROMETNA NESREĆA

U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025