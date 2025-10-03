U početku je prijavljen nestanak desetorice vojnika, kombinacije časnika i ročnih vojnika, svi pripadnici Jegerbataljonen (Lovčke bojne) pri garnizonu Sør-Varanger.Tijekom poslijepodneva i večeri u četvrtak, njih petorica su pronađena: trojica su se samostalno vratila na dogovoreno mjesto okupljanja, dok su dvojicu locirali i spasili helikopterom pripadnici spasilačke službe
Pet norveških vojnika nestalo kod granice s Rusijom
Pet norveških vojnika i dalje se vodi kao nestalo u općini Nesseby, u istočnom dijelu regije Finnmark, blizu granice s Rusijom, nakon što se nisu javili po završetku vojne vježbe usmjerene na izbjegavanje, kamuflažu i prikrivanje položaja, piše La Derecha Diario.
Potraga, koja je započela u noći 2. listopada, uključuje spasilačke jedinice, helikoptere i policiju, a odvija se u zahtjevnim geografskim uvjetima – na planinskom terenu, u rascjepkanim šumama i močvarnim područjima.
U početku je prijavljen nestanak desetorice vojnika, kombinacije časnika i ročnih vojnika, svi pripadnici Jegerbataljonen (Lovčke bojne) pri garnizonu Sør-Varanger.
Tijekom poslijepodneva i večeri u četvrtak, njih petorica su pronađena: trojica su se samostalno vratila na dogovoreno mjesto okupljanja, dok su dvojicu locirali i spasili helikopterom pripadnici spasilačke službe. Svi su bili u dobrom zdravstvenom stanju. Međutim, preostala petorica još uvijek se vode kao nestali.
Izgubili se?
Vojna vježba, koja je trajala gotovo dva tjedna, trebala je završiti u četvrtak ujutro. Međutim, vojnici se nisu pojavili u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu.
Prema riječima Jørgena Hauklanda Hansena, načelnika policijskih operacija u Finnmarku, razmatraju se dvije hipoteze: moguća zabuna oko vremena prijave ili da se dogodilo nešto ozbiljnije. Zbog proteka vremena bez ikakvog kontakta, vlasti strahuju da bi moglo doći do ozljeda ili drugih hitnih situacija.
