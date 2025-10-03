Obavijesti

Poljaci iznijeli ozbiljne optužbe: Moskva je pripremala napad eksplozivima u konzervama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wikimedia Commons

Istražitelji navode da je špijun imao naredbu da nabavi lopatu, iskopa određene predmete na lokalnom groblju – limenke označene kao običan konzervirani kukuruz šećerac – i ostavi ih na unaprijed određenoj lokaciji u blizini Łódźa

Poljska vjeruje da su ruske obavještajne službe planirale niz sabotažnih napada koristeći dronove i eksplozive u zemlji, ali i u Njemačkoj i Litvi. Prema informacijama izvora bliskih državnom odvjetništvu i Agenciji za unutarnju sigurnost, istražitelji su otkrili dokaze tijekom istrage protiv uhićenog agenta Władysława G., za kojeg se vjeruje da je djelovao u ime ruske Glavne obavještajne uprave (GRU), piše Gazete Wyborcze

Istražitelji navode da su mu njegovi nalogodavci naredili da nabavi lopatu, iskopa određene predmete na lokalnom groblju – limenke označene kao običan konzervirani kukuruz šećerac – i ostavi ih na unaprijed određenoj lokaciji u blizini Łódźa.

 - Naša procjena je da je ruska vojna obavještajna služba, GRU, pripremala terorističke napade koristeći dronove i limenke koje su, umjesto kukuruza, sadržavale snažne eksplozive - rekli su izvori.

Daljnji nalazi sugeriraju da su se takve operacije pripremale ne samo u Poljskoj, već vjerojatno i u Litvi i Njemačkoj. Slične „limenke kukuruza“ otkrivene su na groblju u Litvi.

Također se vjeruje da je osumnjičeni prevozio dijelove za dronove i SIM kartice između Litve, Poljske i Njemačke. Ako optužbe budu potvrđene, Władysławu G. prijeti kazna doživotnog zatvora. Tužiteljstvo očekuje da će istragu zaključiti do kraja godine.

