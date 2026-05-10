Pet slučajeva koji su šokirali svijet: Evo koje sve smrtonosne zaraze su se širile na kruzerima

Nedavna pojava smrtonosnog hantavirusa na nizozemskom ekspedicijskom kruzeru 'MV Hondius' ponovno je usmjerila pozornost javnosti na rizike koje donose putovanja golemim brodovima. Iako se prodaju kao plutajući resorti za odmor, kruzeri, sa svojim zatvorenim zajedničkim prostorima i tisućama putnika i članova posade, mogu postati idealno okruženje za brzo širenje zaraznih bolesti. Okruženje na brodu, gdje ljudi dijele restorane, dizala, kazališta i bazene, čini zaustavljanje jednom pokrenute epidemije iznimno teškim. Kroz povijest je zabilježeno nekoliko tragičnih epidemija sa smrtnim ishodom koje služe kao trajni podsjetnik na opasnosti od zaraznih bolesti na kruzerima.

Hantavirus na 'MV Hondiusu' (2026.)

U travnju i svibnju 2026. godine, na nizozemskom kruzeru 'MV Hondius' izbila je epidemija hantavirusa, rijetke, ali teške respiratorne bolesti koju najčešće prenose glodavci. Prema službenim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zabilježeno je osam slučajeva, od kojih su tri završila smrću, što stopu smrtnosti u ovoj epidemiji čini iznimno visokom.

Foto: Hannah McKay

Brod je isplovio iz Argentine, a prva žrtva bio je putnik koji je, pretpostavlja se, virusu bio izložen prije ukrcaja tijekom boravka u Južnoj Americi. Istraga je ukazala na mogućnost ograničenog prijenosa s čovjeka na čovjeka među putnicima koji su bili u bliskom kontaktu, što je rijetkost za ovu bolest. Incident je pokrenuo veliku međunarodnu operaciju koja je uključivala medicinske evakuacije i praćenje kontakata diljem svijeta.

Covid-19 i karantena 'Diamond Princessa' (2020.)

Na samom početku globalne pandemije bolesti Covid-19, u veljači 2020., kruzer 'Diamond Princess' postao je jedno od prvih i najvećih žarišta izvan Kine. Brod je stavljen u karantenu u japanskoj luci Yokohama s 3.711 putnika i članova posade. Uvjeti na brodu omogućili su brzo širenje tada novog koronavirusa, a na kraju je zaraženo više od 700 ljudi. Epidemija je rezultirala sa 14 smrtnih slučajeva, pri čemu su sve žrtve bili stariji putnici.

Foto: Reuters/Telegram

Slučaj 'Diamond Princessa' postao je globalni simbol opasnosti koju respiratorni virusi predstavljaju u gusto naseljenim i zatvorenim okruženjima, pokazujući kako se odmor iz snova u trenu može pretvoriti u noćnu moru.

Legionarska bolest: nevidljiva prijetnja iz vode

Legionarska bolest, teški oblik upale pluća uzrokovan bakterijom 'Legionella', više je puta bila uzrok smrtonosnih epidemija na kruzerima. Za razliku od virusa koji se šire kapljičnim putem, ova se bakterija širi putem kontaminiranih vodenih sustava.

Slučaj broda 'Horizon' (1994.)

Tijekom proljeća i ljeta 1994. godine, na kruzeru 'Horizon' kompanije Celebrity Cruises izbila je epidemija Legionarske bolesti. Najmanje 16 putnika je oboljelo, a jedan je preminuo. Istraga američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) povezala je epidemiju s kontaminiranim filterom u hidromasažnoj kadi na brodu.

Bio je to prvi službeno dokumentirani slučaj izbijanja Legionarske bolesti na kruzeru koji je pristajao u američkim lukama, a doveo je do postrožavanja pravila o održavanju vodenih sustava na brodovima.

Serija incidenata (2003. – 2004.)

Desetljeće kasnije, između studenog 2003. i svibnja 2004. godine, CDC je zabilježio osam slučajeva Legionarske bolesti među putnicima pet različitih kruzera. Ova serija nepovezanih slučajeva rezultirala je smrću dvoje putnika, ponovno potvrđujući da su sustavi poput hidromasažnih kada i tuševa kritične točke za širenje ove opasne bakterije.

Crijevna zaraza na 'Viking Serenadeu' (1994.)

Iako su epidemije gastrointestinalnih bolesti poput norovirusa relativno česte na kruzerima, smrtni ishodi su, srećom, rijetki. Međutim, u kolovozu 1994. godine na kruzeru 'Viking Serenade', koji je plovio meksičkom obalom, izbila je teška epidemija šigeloze.

Foto: Instagram/passengerships

Ova crijevna zarazna bolest zahvatila je više od trećine putnika na brodu. Epidemija je odnijela jedan život, 78-godišnjeg muškarca, čime je ovaj slučaj postao jedan od najtežih zabilježenih primjera bakterijske crijevne zaraze na nekom kruzeru.

*Uz korištenje AI-a