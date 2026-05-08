Obavijesti

News

Komentari 1
SPRJEČAVANJE EPIDEMIJE

Putnike s kruzera na kojem se proširila zaraza prate zemlje diljem svijeta: 'Nije korona...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Putnike s kruzera na kojem se proširila zaraza prate zemlje diljem svijeta: 'Nije korona...'
Foto: REUTERS/Stringer

Nakon izbijanja zaraze na brodu MV Hondius zdravstvene vlasti iz više država nadziru putnike i njihove kontakte, dok WHO poručuje da je rizik za javnost zasad nizak

Zemlje diljem svijeta nastoje, nakon izbijanja epidemije na kruzeru, spriječiti daljnje širenje hantavirusa praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i svih koji su s njima bili u bliskom kontaktu od tada. Do sada su tri osobe, nizozemski par i njemački državljanin umrle su u epidemiji na brodu MV Hondius. Ukupno je potvrđeno da je pet osoba zaraženo virusom, a postoje još tri sumnjiva slučaja, izjavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Svi putnici koji su se iskrcali na St. Heleni u južnom Atlantskom oceanu, gdje je brod pristao 24. travnja, kontaktirani su, rekao je brodski operater.

SMIRUJU SITUACIJU WHO o hantavirusu: Ovo nije početak epidemije ni pandemije
WHO o hantavirusu: Ovo nije početak epidemije ni pandemije

To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima sedam britanskih državljana i šest iz SAD-a. Prvi potvrđeni slučaj hantavirusa u ovoj epidemiji dogodio se početkom svibnja.

WHO je ponovio da je rizik za širu javnost nizak čak i ako se andski soj virusa, pronađen kod nekoliko žrtava, u rijetkim slučajevima može prenijeti među ljudima.

"Ovo nije koronavirus, ovo je vrlo drugačiji virus," rekla je na konferenciji za novinare direktorica za upravljanje epidemijama i pandemijama WHO-a Maria Van Kerkhove. "Ovo nije ista situacija u kojoj smo bili prije šest godina," dodala je.

SMRTONOSNI VIRUS Nizozemske bolnice potvrdile: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera pozitivni na hantavirus
Nizozemske bolnice potvrdile: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera pozitivni na hantavirus

WHO je rekao da radi na detaljnim uputama za vrijeme kada deseci putnika koji su ostali na brodu, koji plovi prema Kanarskim otocima, stignu tamo u subotu ili nedjelju, a putnici se iskrcaju i otputuju kući. Niti jedan od ovih putnika trenutno nema simptome.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Država rekli su da pomno prate situaciju, dodajući da je rizik za američku javnost u to vrijeme bio izuzetno nizak. Američki CDC klasificirao je izbijanje kao hitan odgovor "razine 3", izvijestio je ABC News.

Amrički predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u četvrtak da je informiran o hantavirusu i izrazio nadu da je pod kontrolom.

"Nadamo se da je pod kontrolom," rekao je Trump.

EVAKUACIJA U TIJEKU Brod na kojem se širi hantavirus sad putuje prema Tenerifima
Brod na kojem se širi hantavirus sad putuje prema Tenerifima

Na pitanje trebaju li Amerikanci biti zabrinuti zbog bilo kakvog širenja virusa, Trump je odgovorio: "Nadam se da ne."

Ministarstvo javnog zdravstva Georgije reklo je da prati dva asimptomatska stanovnika koji su se vratili kući nakon iskrcavanja s kruzera, dok je ministarstvo zdravstva Arizone reklo je da prati jednog stanovnika, koji je također bio na brodu, i da nije imao simptome.

Prema New York Timesu, Kalifornija prati niz stanovnika koji su bili na brodu. Dužnosnici u Teksasu rekli su da su se dva stanovnika koji su bili putnici na brodu vratila u SAD prije nego što je izbijanje zaraze započelo.

'NE ŠIRI SE LAKO' Markotić o smrtonosnom virusu s kruzera: 'Spremni smo, ali ne očekujemo scenarij kao COVID'
Markotić o smrtonosnom virusu s kruzera: 'Spremni smo, ali ne očekujemo scenarij kao COVID'

Jedan francuski državljanin bio je u kontaktu s osobom koja je oboljela, ali nije pokazivala simptome, rekli su dužnosnici. Singapur je izolirao i testira dvoje stanovnika koji su bili na brodu, izjavila je Agencija za zarazne bolesti (CDA).

U Švicarskoj je muškarac koji je putovao kruzerom i primljen u bolnicu bio pozitivan na infekciju, rekli su dužnosnici.

Danski državljanin koji je bio na brodu Hondius vratio se kući i savjetovano mu je da se samoizolira kao mjera opreza, priopćile su danske zdravstvene vlasti.

OPASAN VIRUS Hantavirus bi se mogao proširiti cijelim svijetom? WHO traži 82 putnika leta za Johannesburg
Hantavirus bi se mogao proširiti cijelim svijetom? WHO traži 82 putnika leta za Johannesburg

U Kanadi su dužnosnici rekli da su se dva Kanađanina s kruzera vratila kući prije nego što je identificirana epidemija, a još jedan Kanađanin bio je na istom letu kao i osoba sa simptomima. Sva trojica trenutno nemaju simptome.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'
POGLEDAJTE SNIMKU

NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona
EKSPLOZIJE U IRANU

Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026