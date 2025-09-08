Obavijesti

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Piše Ivan Pandžić,
Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

Vlasnik CIOS grupe, Petar Pripuz, preko svoje tvrtke Miramare centar prošli je tjedan dobio građevinsku dozvolu za novi neboder u Zagrebu. Neboder će biti na uglu Miramarske ceste i Bednjanske ulice, a bit će udaljen samo kilometar od Trga bana Jelačića. Riječ je o projektu koji je je Pripuz preuzeo, a planiran je još prije 16 godina, ali nikad nije izgrađen. Prema građevinskoj dozvoli, na parceli malo većoj od 4000 četvornih metara niknut će poslovni toranj visok 20 nadzemnih etaža, a parkiralište će biti smješteno u tri podzemne etaže. Uz njega će biti i niži dio, od pet nadzemnih etaža, koji će s neboderom biti povezan atrijem. Ukupno će nadzemno biti izgrađeno više od 23.500 četvornih metara bruto. Projekt je izradio arhitektonski studio 3LHD.

