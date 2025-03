Petarda u dvorištu Andyja Bare: 'Mislila sam da je potres, jako je eksplodiralo. Žao mi je djece'

Oko 40 minuta nakon ponoći eksplozija je probudila stanare Hercegovačke ulice u Zagrebu, odmah nasuprot dječjeg parka. U dvorište Andyja Bare netko, za sad nepoznat, je ubacio veliku petardu, kako on kaže. Eksplozija je ozlijedila jednog od dva njemačka ovčara koje obitelj ima.

- Kćer je čula eksploziju i vrištanje, baš me nazvala maloprije - rekla nam je susjeda koju smo sreli u parku s psom. Bara i Banely su, kaže, fini ljudi.

- Oni su krasni ljudi. Nisam znala tko je on dok nisu doselili. Imaju novaca ali nisu bahati bogatuni. Nadam se da su im psi dobro, imaju dva njemačka ovčara. I djeca! Žao mi je djece. Kakvi to nenormalni ljudi bacaju bombe? Kakav je to svijet? Nenormalni vladaju nad normalnima…- rekla je zabrinuto susjeda.

Hercegovačka je mirna ulica puna zelenila, izmjenjuju se moderne i starinske vile i male građanske kućice. Ok 8 sati ujutro, tamo su bili samo susjedi koji imaju pse.

- Mislila sam da je potres, jako je eksplodiralo. Žao mi je djece, nadam se da nisu ništa čula - govori druga susjeda.

Policija patrolira ulicom. Susjede koje se vraćaju s tržnice komentiraju sinoćnje događaje.

- Iskreno da vam kažem, čula sam tu detonaciju malo iza ponoći. Nije bilo kao petarda, puno jače. Prvo sam mislila da je netko nešto ubacio Rusima tu u ambasadu, kad je već tako namješteno. Ali ne, sad čitam, kod Bare. Jako se čulo, odmah sam znala da nije obična petarda - govori jedna od žena.