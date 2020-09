Petek i Kovačević u porukama dogovarali mito i eskort dame

Kovačević nije htio voditi preko tri eskort djevojke, no naposljetku je pristao i na četvrtu kad je Petek rekao da ima jednu novu. Taj put bio je za djelatnike Janafa, a platio ga je Petek

<p>U aferi Janaf uhićeno je 13 ljudi, a prvoosumnjičeni je <strong>Krešo Petek</strong>, čelnik tvrtke Elektrocentar Petek.</p><p>Uskokova istraga upućuje na to da je Petek davao mito kako bi dobio brojne poslove, a najveći mito dao je <strong>Draganu Kovačeviću</strong>, prvom čovjeku Janafa. </p><p>- Možemo li na ručak idući tjedan da dogovorimo plan i dinamiku? Ako ne može ručak može kava... - jedna je od brojnih SMS poruka koju je Petek uputio Kovačeviću, javlja <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uhiceni-sef-janafa-organizirao-je-zabavu-s-eskort-damama-ugurajte-ih-cetiri-ima-jedna-nova-1432347" target="_blank">Večernji list</a>, a njih su dvojica često komunicirali u proteklih godinu dana, sve do uhićenja.</p><p>Petek je Kovačeviću navodno dao 1,9 milijuna kuna mita, a primopredaja se odvila u studenom. Sumnjiči se da je Kovačević u cijelu priču uključio i <strong>Damira Vrbanca</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Razgovor je nerijetko sadržavao brojne šifre koje su označavale isplatu novca za mito i slične kompromitirajuće pojmove, a Petek i Kovačević su organizirali i put u Udine za djelatnike Janafa.</p><h2>Vodili su eskort djevojke</h2><p>Na put su išli obojica, a Petek ga je financirao, dok je Kovačević bio organizator. Bile su prisutne i eskort djevojke, a dvojac je razgovarao o tome koliko će ih biti. Kovačević nije htio preko tri, no naposljetku je pristao i na četvrtu kad je Petek rekao da ima jednu novu.</p><p>- Mogu ići četiri, ali ugurajte - odgovara mu.</p><p>Dogovarali su i sastanak u studenom, a prije tog sastanka, Petek je nazvao banku te poručio kako mu treba 1,9 milijuna kuna, javlja <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uhiceni-sef-janafa-organizirao-je-zabavu-s-eskort-damama-ugurajte-ih-cetiri-ima-jedna-nova-1432347" target="_blank">Večernji</a>:</p><p> - Složeno jedan šest pet nula plus tri nula nula i ako može svakako do 12 sati u ponedjeljak - kazao je Petek osobi s kojom je razgovarao.</p><p>Istražitelji smatraju da je ta narudžba bila mito za Kovačevića, tim više jer je u nekoliko navrata zvao banku pošto novac nikako nije dolazio, a sastanak se bližio. </p><h2>Imao nesuglasica s Grgićem</h2><p>Osim kod Kovačevića, Petek je lobirao i kod saborskih zastupnika <strong>Dražena Barišića i Vinka Grgića</strong>, a Grgiću je navodno ponudio sto tisuća kuna, no nije sve išlo po planu:</p><p> - Malo sam iznenađen, ja sam tebi prošli tjedan platio ono. Imam 5 posto, nemam 10 - rekao je Petek jednom sugovorniku.</p><p>Nakon što su se jedan drugome žalili i razgovarali o vrijednosti projekta, sugovornik pita Peteka:</p><p>- Jesmo se dogovorili da ćete vi njemu dati 100.000 u kešu? Tako ste rekli kada ste bili tamo.</p><p>- U novom projektu, a ne u ovom u p... materinu - odgovara mu Petek.</p><h2>'J*be me kampanja'</h2><p>Ubrzo su se Grgić i Petek dogovorili naći na parkiralištu, a potom je Petek teško dolazio do Grgića:</p><p>- Gradonačelniče, moje duboko poštovanje, samo pitam da ti onaj smuđ ne bi pobegel...</p><p>- Neće, neće brate... J... je kampanja pa sam stalno na televiziji, radiju... Kad si me zvao bio sam na radiju - odgovara mu Grgić.</p><p>S Barišićem se pak sastajao u restoranima, a i snimljen je kako iz vozila vadi papirnate vrećice i daje ih Barišiću.<br/> <br/> </p>