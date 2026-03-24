Komentari 27
Po Hrvatskoj cvilio za Krajinom, a sad ne prestaje kmečati: 'Ja sam im kriv što sam Srbin...'

Po Hrvatskoj cvilio za Krajinom, a sad ne prestaje kmečati: 'Ja sam im kriv što sam Srbin...'
Banja Luka: Draško Stanivuković, novi gradonačelnik, o prijetnjama Milorada Dodika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Draško Stanivuković nedavno je veličao tzv. Republiku Srpsku krajinu po Hrvatskoj zbog čega je dobio kaznu. Sada je na graničnom prijelazu U Hrvatsku odbio dopustiti da mu pretresu prtljagu...

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ustvrdio je u utorak kako je izložen dodatnim provjerama na hrvatskoj granici samo zbog svoje nacionalnosti i stoga što se zalagao za Srbe u Hrvatskoj a kazao je i kako je moguće da mu zbog toga na duže vrijeme bude zabranjen ulazak u Hrvatsku.

„Nazovimo stvari pravim imenom. Ispada da sam kriv jer sam Srbin i pravoslavac, jer sam posjetio Liku, Dalmaciju, Baniju i Kordun i bio na Svetosavskoj akademiji (u Gračacu)", kazao je Stanivuković pred novinarima koje je pozvao nakon povratka u Banju Luku.

Zbog govora u Gračacu u kojemu je uz ostalo veličao tzv. Republiku Srpsku krajinu Stanivuković je ranije morao platiti kaznu od 700 eura.

ŽALI ZA KRAJINOM Hrvatska osudila izjave Draška Stanivukovića u kojima svojata dijelove naše zemlje
Hrvatska osudila izjave Draška Stanivukovića u kojima svojata dijelove naše zemlje

U ranim poslijepodnevnim satima pušten je iz pritvora u Staroj Gradiški gdje je dospio nakon što je u ponedjeljak navečer odbio dopustiti pretragu osobne prtljage na graničnom prijelazu.

Zbog odbijanja da postupi po upozorenju policijskog službenika i odbijanja graničnog nadzora izdana su mu dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, pojasnili su iz hrvatske policije.

Stanivuković je novinarima kazao i kako mu je tijekom zadržavanja u pritvoru preneseno da bi mogao dobiti kaznu od tri godine zabrane ulaska u Hrvatsku ponovi li se takva situacija.

Kazao je kako su ga zbog svega kontaktirali i podržali ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković te neki političari iz Srbije pri čemu se posebice zahvaljivao srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

SKANDAL U GRAČACU Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u reakciji na društvenoj mreži X optužio je Hrvatsku da iz političkih razloga "zlorabi granične provjere".

"Neću dopustiti da ljudi iz RS budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera", napisao je Dodik.

Komentari 27
'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok! Trump: Iran nam šalje izuzetno vrijedan poklon
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok! Trump: Iran nam šalje izuzetno vrijedan poklon

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora

