UŽAS NA POLJUDU

Petero djece i dvoje mladih (18) u KBC-u Split zbog kemikalija na bazenu. Šuta: 'Ispričavam se'

Piše HINA,
Petero djece i dvoje mladih (18) u KBC-u Split zbog kemikalija na bazenu. Šuta: 'Ispričavam se'
Foto: Zvonimir Barisin

Dvoje djece je, zbog teže kliničke slike i ovisnosti o kisiku, te zbog provođenja dijagnostičkih postupaka primljeno na Odjel za pulmologiju Klinike za dječje bolesti

Dvoje 18-godišnjaka i petoro djece zatražilo je liječničku pomoć zbog respiratornih poteškoća nakon što se u četvrtak ujutro na bazenima Poljud proširio intenzivan miris ventilacijskim sustavom, a dvoje od njih dobilo je terapiju kisikom te su zadržani na liječenju.

Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC Split Joško Markić rekao je da je u bolnicu ukupno primljeno sedam osoba - dvoje 18-godišnjaka i petero djece od 8 do 13 godina. Dvoje djece je, zbog teže kliničke slike i ovisnosti o kisiku, te zbog provođenja dijagnostičkih postupaka primljeno na Odjel za pulmologiju Klinike za dječje bolesti, troje je još u obradi, a dvoje otpušteno kući.

Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici
Foto: Zvonimir Barisin

- Vjerujemo da, osim dvoje, više nitko neće biti zadržan u bolnici. Djeca su prilikom dolaska u bolnicu imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku su dobili terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan - kazao je Markić.

Djeca su stradala na bazenima Poljud kada su u jednom trenutku osjetili respiratorne poteškoće nakon čega su odvezeni i primljeni na Kliniku za dječje bolesti splitskog KBC-a. U bolnici su rekli da su djeca primljena zbog nadražajnog učinka prilikom izloženosti plinu, zbog čega su im se razvile respiratorne poteškoće.

Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici
Foto: Zvonimir Barisin

Ravnatelj Javne ustanove "Športski objekti" Gordon Cerjan je rekao da u bazenu nije bilo neželjene tekućine nego je do problema došlo prilikom ispiranja crijeva. Intenzivan miris proširio ​se potom ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena zbog čega su sve evakuirali i provjetrili bazene.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je o događaju i stanju djece razgovarao s ravnateljem bolnice koji mu je rekao da maloljetnici nisu životno ugroženi. Rekao je da je riječ o ljudskom faktoru i da se trebaju utvrditi sve okolnosti i da se ubuduće takvo što ne događa. 

Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici
Foto: Zvonimir Barisin

​- Protokoli su jako bitni. Treba ispitati protokole i načine postupanja. Ako protokola nema, on se jednostavno mora definirati​. Nedopustivo je da se to događa​. Sada je najvažnije da su djeca dobro. U ime svih se ispričavam - ​istaknuo je Šuta. 

Splitska policija utvrđuje okolnosti ​pod kojima je došlo do isparavanja kemikalija na bazenima​, i to u trenutku dok se u njima i oko njih nalazilo puno djece.

