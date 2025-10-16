Petero djece i dvoje mladih (18) u KBC-u Split zbog kemikalija na bazenu. Šuta: 'Ispričavam se'

Dvoje 18-godišnjaka i petoro djece zatražilo je liječničku pomoć zbog respiratornih poteškoća nakon što se u četvrtak ujutro na bazenima Poljud proširio intenzivan miris ventilacijskim sustavom, a dvoje od njih dobilo je terapiju kisikom te su zadržani na liječenju.

Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC Split Joško Markić rekao je da je u bolnicu ukupno primljeno sedam osoba - dvoje 18-godišnjaka i petero djece od 8 do 13 godina. Dvoje djece je, zbog teže kliničke slike i ovisnosti o kisiku, te zbog provođenja dijagnostičkih postupaka primljeno na Odjel za pulmologiju Klinike za dječje bolesti, troje je još u obradi, a dvoje otpušteno kući.

- Vjerujemo da, osim dvoje, više nitko neće biti zadržan u bolnici. Djeca su prilikom dolaska u bolnicu imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku su dobili terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan - kazao je Markić.

Djeca su stradala na bazenima Poljud kada su u jednom trenutku osjetili respiratorne poteškoće nakon čega su odvezeni i primljeni na Kliniku za dječje bolesti splitskog KBC-a. U bolnici su rekli da su djeca primljena zbog nadražajnog učinka prilikom izloženosti plinu, zbog čega su im se razvile respiratorne poteškoće.

Ravnatelj Javne ustanove "Športski objekti" Gordon Cerjan je rekao da u bazenu nije bilo neželjene tekućine nego je do problema došlo prilikom ispiranja crijeva. Intenzivan miris proširio ​se potom ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena zbog čega su sve evakuirali i provjetrili bazene.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je o događaju i stanju djece razgovarao s ravnateljem bolnice koji mu je rekao da maloljetnici nisu životno ugroženi. Rekao je da je riječ o ljudskom faktoru i da se trebaju utvrditi sve okolnosti i da se ubuduće takvo što ne događa.

​- Protokoli su jako bitni. Treba ispitati protokole i načine postupanja. Ako protokola nema, on se jednostavno mora definirati​. Nedopustivo je da se to događa​. Sada je najvažnije da su djeca dobro. U ime svih se ispričavam - ​istaknuo je Šuta.

Splitska policija utvrđuje okolnosti ​pod kojima je došlo do isparavanja kemikalija na bazenima​, i to u trenutku dok se u njima i oko njih nalazilo puno djece.