Peticiju za micanje klečavaca s trgova predali su institucijama: Evo koliko potpisa su sakupili

Peticiju pod nazivom 'Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.' potpisalo je više od 64 tisuće ljudi do srijede. Pokrenula ju je feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka. Predali su potpise ključnim institucijama u srijedu, na Međunarodni dan ljudskih prava i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi i Ustavnom sudu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:59 Marija Lugarić primila inicijatorice peticije za zabranu molitelja na gradskim trgovima | Video: 24sata/pixsell

U tekstu peticije povlači se izravna veza između molitvi za podložnost žena i tragičnog broja femicida ove godine.

- U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe - navode. Ističu kako takve molitve obeshrabruju žene u borbi protiv nasilja. Peticijom se postavlja pitanje zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju javno pozivanje na neravnopravnost i drugotnost jednog spola.

Peticija je Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora predana u 11.30 sati u zgradi Sabora u Ilici 256 B. Nakon toga, u 12 sati peticiju su predali Vladi, ispred Banskih dvora na Trgu svetog Marka, a u 12.15 sati i Ustavnom sudu, također na Markovu trgu. Izjave za medije najavljene su za 13 sati na Trgu bana Jelačića, gdje će organizatori iznijeti razloge i ciljeve inicijative.

Uskoro više...