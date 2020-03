Petnaest Hrvata zatočeno na aerodromu: Vraćamo se kući!

Javili su nam da su naši urgirali prema austrijskom ministarstvu. Uspjeli smo svi ući na popis za avion za Beč, zadovoljno nam je javila čitateljica koja se posljednja tri dana iz Maroka pokušava vratiti kući u Hrvatsku. Još ne znaju u koliko sati imaju let.

Ranije u utorak kontaktirala nas je zabrinuta i ogorčena.

- Zatočeni smo u Marakešu, već smo danima na aerodromu i pokušavamo se ukrcati na bilo koji let za neku od zemalja EU, govori nam hrvatska državljanka (30), koja se s grupom Hrvata tri dana pokušava vratiti kući nakon što je Maroko ukinuo letove prema europskim zemljama pogođenim korona virusom. Tamo ih je ukupno 15, kaže.

- U kontaktu smo s hrvatskim veleposlanstvo ovdje. Neke zemlje organizirale su letove za svoje državljane, nama su prvo rekli da će nas pokušati ukrcati na let. No na tim letovima prednost imaju njihovu državljani, pa vam to izgleda tako da mi satima čekamo u redu kako bi kupili kartu, a onda više karata nema. Ista situacija bila je s letom za Dansku - govori naša sugovornica.

U Maroko je stigla prije deset dana, a putovanje je, kao i svi, uplatila i planirala mnogo ranije.

- Mi se pokušavamo vratiti tri dana, a druga grupa sedam. Dio nas je iz Zagreba, a dio iz Splita. Prije odlaska provjerili smo s institucijama je li sigurno ići i treba li odgoditi putovanje. Rekli su nam da ne treba odgađati. Kontinuirano smo se javljali ambasadi. Prva informacija bila je da nema panike i da će se sve riješiti. Nakon što smo nastavili vršiti pritisak, kazali su da se hitno uputimo prema aerodroma - objasnila je. Ona je u grupi s još šest Hrvata, dok su se ostali pokušali vratiti još dan ranije.

Pitamo je gdje su smješteni i je li im veleposlanstvo pomoglo oko toga.

- Pomogli su nam s traženjem smještaja u blizini aerodroma koji samo financiramo - kazala je. Iako su svi imali povratne karte, karte za izvanredne letove moraju kupiti. No, to im ne bi bio nikakav problem da karata ima.

Tvrdi da su odmah pitali je li moguće organizirati im povratak Vladinim avionom, no da su dobili odgovor kako to u ovom trenutku nije moguće. Dok smo razgovarali, čekali su kartu za let za Beč, no prednost opet imaju austrijski državljani.

- Očajni smo, samo se želimo vratiti kućama - govori sa strepnjom u glasu.

Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su poteškoće povratka hrvatskih državljana u Hrvatsku iz Kraljevine Maroko primarno prouzročene obustavama zrakoplovnih letova.

- Prema trenutnim procjenama, oko 30 tisuća građana Europske unije čeka repatrijaciju iz Kraljevine Maroko - među kojima su i hrvatski državljani. Za sve njih Veleposlanstvo RH u Maroku pokušava, u koordinaciji s državama članicama Europske unije i Delegacijom EU u Rabatu, pronaći rješenje za što skoriji povratak u matične zemlje. Hrvatskim državljanima u Maroku nadležno Veleposlanstvo RH pruža svu konzularnu i drugu pomoć te stoji na raspolaganju 0-24h - poručili su iz MVEP.