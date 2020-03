Doris se hvali: Mi na HRT-u se redovito dezinficiramo i pazimo

Salu na stranu..mi na @hrvatska_radiotelevizija se redovno dezinficiramo, pazimo i maksimalno pridrzavamo svih preporucenih mjera. ✋ Jutros u "Dobro jutro Hrvatska" putem skype-a razgovarali smo s profesorom Đikićem. Na mom story-u, na swipe up linku imate cijeli razgovor u kojem je strucno, ohrabrujuce i umirujuce odgovorio na sva pitanja koja ovih dana imamo na temu koronavirusa. 👏 Takodjer je i pohvalio djelovanje nadleznih sluzbi u Hrvatskoj kao i gradjane koji se jako dobro pridrzavaju uputa i mjera. Ima nade za nas, neka to bude lekcija ove situacije. 🙌 #DobroJutroHrvatska #korona #ostanidoma

